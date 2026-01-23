  • Megjelenítés
Vigyázat, mostantól számos intézményben kötelező a maszkviselés
Gazdaság

Vigyázat, mostantól számos intézményben kötelező a maszkviselés

MTI
Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől - közölte az intézmény.

Az intézkedést a felső légúti megbetegedések kórházon belüli járványos terjedésének megakadályozása, illetve

a betegek és dolgozók védelme érdekében vezette be a kórházcsoport - írták.

A korlátozás

  • a nyíregyházi Jósa András Tagkórházban és annak Sóstói úti telephelyén,
  • illetve a nagykállói,
  • a mátészalkai,
  • a fehérgyarmati és
  • a vásárosnaményi tagkórházban, továbbá
  • a nyírbátori szakrendelő valamennyi járó- és fekvőbeteg-ellátást végző osztályán és részlegén

érvénybe lépett.

Még több Gazdaság

Mégsincs akkora baj a BestByte-nál? Reagált a cég, miért kerültek nehéz helyzetbe

Kiüresedett a régi recept, új stratégiát kell találnia Kelet-Európának

Elindult az MVM legújabb beruházása Tiszaújvárosban

Kapcsolódó cikkünk

Egyre súlyosabb a járványhelyzet Magyarországon: iskolákat zárnak be, jönnek a látogatási tilalmak

ÁSZ-elemzés: így nőtt az egészségügyre és családokra fordított költségvetési összeg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility