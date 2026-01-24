38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

Az elmúlt hetekben látványosan eszkalálódott a konfliktus a Fehér Ház és a Federal Reserve között. Donald Trump elnök nyíltan, egyre agresszívebben támadja Jerome Powellt, amiért a jegybank nem hajlandó gyors és mély kamatcsökkentésekre. A nyomásgyakorlás már nem csak retorika: az elnök a Fed-elnök elmozdításának lehetőségét is felvetette, sőt a jegybank székházának felújítása körüli állítólagos szabálytalanságokra hivatkozva jogi lépésekkel is fenyegetőzött.
Powell ritkán látott egyértelműséggel reagált, amikor kimondta: ezek nem véletlen támadások, hanem a döntéshozatal függetlenségét célzó kísérletek.
A Fed autonómiája eddig a globális pénzügyi rendszer egyik legfontosabb stabilizáló tényezője volt. A közgazdasági gondolkodás szerint csak egy politikától védett jegybank képes meghozni azokat a népszerűtlen, de szükséges döntéseket, amelyek letörik az inflációt. A hetvenes évek inflációs sokkja és Paul Volcker drasztikus kamatemelései óta ez alapvetésnek számít. Nem véletlen, hogy a piacok hagyományosan idegesek minden olyan jelre, amely a jegybank politikai befolyás alá kerülését sejteti.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi az, ami akkor is mozdulatlanul tartja a piacokat, amikor a hatalom nyíltan nekimegy a jegybanknak?
- Milyen erő tereli az inflációt a háttérből a „kisebbik rossz” szerepébe, és milyen árat fizet ezért a dollár?
- Mire érdemes építeni, ha sem a monetáris horgony, sem a technológiai megváltás ígérete nem bizonyul biztos kapaszkodónak?
