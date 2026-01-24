38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

Donald Trump egyre nyíltabban és egyre keményebb eszközökkel támadja az amerikai jegybank elnökét, miközben a piacok feltűnően higgadtak maradnak a körülményekhez képest. Mintha nem egy intézményi vörös vonal átlépése zajlana, hanem egy régebb óta érlelődő folyamat újabb, látványos epizódja. A Federal Reserve függetlensége valójában már évekkel ezelőtt beszűkült, ma olyan erővonalak metszéspontja, amelyek a dollár jövőjét, az infláció pályáját és végső soron a befektetések valódi értékét is érintik. A történet mögött meghúzódó összefüggések nemcsak azt árulják el, miért maradt el a pánik, hanem azt is, milyen világra érdemes felkészülni annak, aki a következő évtizedben nem szeretné, hogy a portfólióját észrevétlenül felőrölje a pénzromlás.

Az elmúlt hetekben látványosan eszkalálódott a konfliktus a Fehér Ház és a Federal Reserve között. Donald Trump elnök nyíltan, egyre agresszívebben támadja Jerome Powellt, amiért a jegybank nem hajlandó gyors és mély kamatcsökkentésekre. A nyomásgyakorlás már nem csak retorika: az elnök a Fed-elnök elmozdításának lehetőségét is felvetette, sőt a jegybank székházának felújítása körüli állítólagos szabálytalanságokra hivatkozva jogi lépésekkel is fenyegetőzött.

Powell ritkán látott egyértelműséggel reagált, amikor kimondta: ezek nem véletlen támadások, hanem a döntéshozatal függetlenségét célzó kísérletek.

A Fed autonómiája eddig a globális pénzügyi rendszer egyik legfontosabb stabilizáló tényezője volt. A közgazdasági gondolkodás szerint csak egy politikától védett jegybank képes meghozni azokat a népszerűtlen, de szükséges döntéseket, amelyek letörik az inflációt. A hetvenes évek inflációs sokkja és Paul Volcker drasztikus kamatemelései óta ez alapvetésnek számít. Nem véletlen, hogy a piacok hagyományosan idegesek minden olyan jelre, amely a jegybank politikai befolyás alá kerülését sejteti.