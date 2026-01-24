Drámai igazságtalanság a nyugdíjrendszerben - De mi lehet a megoldás?

Nemzetközi kitekintés
Az OECD legfrissebb nemzetközi nyugdíjelemzésében külön kutatási fejezetet szenteltek a nők helyzetének vizsgálatára. A tanulmány szerint
a nők nyugdíjhelyzete jellemzően rosszabb, mert kisebb a nyugdíjuk, mint a férfiaké.
A nemek közötti nyugdíjkülönbség fő oka a férfiak és nők aktív korukban szerzett jövedelmének különbsége. Ezt a különbséget a nők és a férfiak munkaerő-piaci életpályája során tapasztalható három tényező okozza: a foglalkoztatás jellege, a ledolgozott órák száma és a bruttó órabér nagysága. E három tényező azonos mértékben gyakorol negatív hatást a nők keresetére, előidézve a nők számára hátrányos kereseti rést (gender pay gap), ami az OECD átlagában 35%. Magyarországon a helyzet jobb, az aktív kereseti rés 15,5%. (Az egyetlen ország, amelyben a nők átlagkeresete egy hajszálnyival meghaladja a férfiakét, az EU legkisebb alapító tagja, Luxemburg.)
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés