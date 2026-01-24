  • Megjelenítés
Kimondták az áment a Mol gigaüzletére
Gazdaság

Kimondták az áment a Mol gigaüzletére

Portfolio
Elfogadta a Mol vételi ajánlatát a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) finomítójában lévő részesedésére a Gazprom Nyefty – derült ki Bacsa György, a Mol stratégiai igazgatója a MOL Talks szombaton megjelent podcast adásában elhangzott nyilatkozatából - írta a Bloomberg.

Bacsa György, a Mol stratégiai igazgatójának beszámolója szerint a Gazprom Nyefty

hivatalosan elfogadta a szerbiai NIS finomítójában lévő részesedésére a magyar vállalat által tett vételi ajánlatot.

A Mol és a Gazprom Nyefty jelenleg a tranzakció részletein dolgozik, a vételárat és az egyéb pénzügyi feltételeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A vállalat célja, hogy a szükséges szabályozói egyeztetések és jóváhagyások lezárulta után, várhatóan március végéig aláírják a szerződést.

Kapcsolódó cikkünk

Körvonalazódik a szerb olajcég ügye, Belgrádba repült Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!

Döntő szakaszba léptek a tárgyalások a Mol által kiszemelt olajfinomító ügyében

Hivatalos lett: nagyon bevásárol a Mol!

Megszólalt a Mol az év olajüzletéről!

Megjött a várva várt üzenet: Oroszország is áldását adta a nagy magyar üzletre

Az ügylethez ugyanakkor még az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős hivatalának (OFAC), valamint a szerb kormánynak is jóváhagyást kell adnia - derült ki Bacsa György szavaiból. Ezek a döntések határozzák ugyanis meg, hogy a tranzakció a tervezett menetrend szerint megvalósulhat-e.

Még több Gazdaság

Drámai igazságtalanság a nyugdíjrendszerben - De mi lehet a megoldás?

38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

Megkövült levelek mutatnak rá arra, milyen szélsőségek alakíthatják majd az éghajlati rendszert

Bacsa György elmondta azt is, hogy a Mol stratégiai partnerként kívánja bevonni az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatát, az Abu-Dzabi National Oil Companyt (Adnoc) egy közös vállalat keretében. Ebben a struktúrában a Mol maradna az irányító részvényes, míg az Adnoc kisebbségi részesedést szerezne.

A befektetők optimistán értékelik a MOL szerbiai terjeszkedését, az olajipari vállalat részvényárfolyama ugyanis a hírek hatására az elmúlt napokban 19 éves szünet után ismét történelmi csúcsot döntött.

Kapcsolódó cikkünk

19 évet kellett erre várni: itt a történelmi csúcs a Molnál!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility