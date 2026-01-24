Kimondták az áment a Mol gigaüzletére

Bacsa György, a Mol stratégiai igazgatójának beszámolója szerint a Gazprom Nyefty

hivatalosan elfogadta a szerbiai NIS finomítójában lévő részesedésére a magyar vállalat által tett vételi ajánlatot.

A Mol és a Gazprom Nyefty jelenleg a tranzakció részletein dolgozik, a vételárat és az egyéb pénzügyi feltételeket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A vállalat célja, hogy a szükséges szabályozói egyeztetések és jóváhagyások lezárulta után, várhatóan március végéig aláírják a szerződést.

Az ügylethez ugyanakkor még az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős hivatalának (OFAC), valamint a szerb kormánynak is jóváhagyást kell adnia - derült ki Bacsa György szavaiból. Ezek a döntések határozzák ugyanis meg, hogy a tranzakció a tervezett menetrend szerint megvalósulhat-e.

Bacsa György elmondta azt is, hogy a Mol stratégiai partnerként kívánja bevonni az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalatát, az Abu-Dzabi National Oil Companyt (Adnoc) egy közös vállalat keretében. Ebben a struktúrában a Mol maradna az irányító részvényes, míg az Adnoc kisebbségi részesedést szerezne.

A befektetők optimistán értékelik a MOL szerbiai terjeszkedését, az olajipari vállalat részvényárfolyama ugyanis a hírek hatására az elmúlt napokban 19 éves szünet után ismét történelmi csúcsot döntött.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images