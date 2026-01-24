Megdöbbentő terv látott napvilágot: így szorítaná sarokba Trump ősi ellenségét

A venezuelai lelőhelyekhez újra hozzáférést nyerő amerikai olajvállalatok - mint például az SLB, a Baker Hughes és a Halliburton - első lépésben a sérült vagy elavult berendezések javítására és cseréjére, valamint a régebbi fúróhelyek felújítására összpontosítanak. Egy friss koncepció szerint korlátozott beruházással is rövid időn belül több százezer hordóval lehetne növelni a termelést naponta.
A gyorsított megközelítés a Trump-kormányzat célját szolgálja: Nicolás Maduro eltávolítása után mielőbb felpörgetni a kőolaj-kitermelést, és az így keletkező bevételekből finanszírozni az ország újjáépítését. Hosszabb távon Trump azt szeretné, ha a termelés megközelítené az 1970-es évek napi 3,75 millió hordós csúcsát, szemben a jelenlegi, egymillió hordó alatti szinttel.
Elemzők szerint a nagyobb cél elérése legalább egy évtizedet vesz igénybe, de rövid távon így is jelentős termelésnövekedés érhető el.
Vannak könnyen elérhető lehetőségek, amelyekből még ki lehet sajtolni valamit
– mondta Tom Liskey, az Enverus iparági tanácsadó cég latin-amerikai kutatásának vezetője.
A Halliburton képviselője közölte, hogy venezuelai
céljuk a gyors sikerek elérése és az azonnali termelés helyreállítása.
Az SLB nem reagált a Bloomberg megkeresésére, a Baker Hughes pedig nem kívánt nyilatkozni.
A venezuelai kőolaj-kitermelés fellendítése több szempontból is előnyös Trump számára, aki az amerikai energiadominanciát egyszerre tekinti globális nyomásgyakorló eszköznek és belpolitikai tőkének.
Az olajkínálat bővülése – még ha mérsékelt is – nemcsak az üzemanyagárak féken tartásában segíthet, hanem nagyobb mozgásteret adhat az Irán elleni fellépéshez is anélkül, hogy megrázná a piacot.
A venezuelai olajértékesítés mindkét országnak pénzt hoz, és tovább csökkenti az olajárakat. Többet fúrunk, mint valaha az ország történetében. Ha ehhez hozzáadjuk Venezuelát, az a piac hatalmas részét jelenti
– mondta Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén.
A kormányzati tisztviselők szerint a csúcstechnológiás amerikai berendezések és módszerek bevetése már néhány hónapon belül új termelést hozhat. Egyesek úgy vélik, az elemzők alábecsülik, mennyire javulhatnak a műveletek a szabadabb kereskedelmi kapcsolatok helyreállításával.
Az ország meglévő infrastruktúráját azonban évtizedes alulfinanszírozás és elhanyagoltság sújtja, a keleti, egykor bő hozamú területektől a Maracaibo-tó környékéig, ahol egy évszázaddal ezelőtt felfedezték az olajat. Az évek során bekövetkezett olajszennyezések és az ideiglenes megoldások miatti környezeti terhelés tovább nehezíti a helyzetet.
Ha a Trump-kormányzat más amerikai vállalkozóknak is zöld utat ad, ezek bevált berendezésekkel újíthatják fel a régi kutakat, megjavíthatják a mesterséges kiemelő szivattyúkat, és elektromos turbinákat telepíthetnek a távoli mezőkre.
Rövid távon az állami olajvállalat, a PDVSA eszközállományának felújításáról van szó. Technikailag nem bonyolult, és nem igényel hatalmas tőkét
– mondta David Goldwyn, az Energy Advisory Group elnöke a venezuelai állami olajcégre utalva.
A Chevron kezdetben "a már Venezuelában lévő eszközökre támaszkodik" – közölte Mark Nelson alelnök egy január 9-i fehér házi találkozón. A vállalat 50 százalékkal tervezi növelni a PDVSA-val közös vegyesvállalatainak termelését a következő 18–24 hónapban; ezek jelenleg naponta mintegy 240 ezer hordó olajat termelnek.
Hosszabb távon az amerikai hatóságok és az olajcégek új kutak fúrásában, sőt új föld alatti tartalékok kiaknázásában is lehetőséget látnak. A Pénzügyminisztérium tisztviselői jelenleg a Venezuelába belépni kívánó társaságok engedélykérelmeinek özönét mérlegelik.
A lelkesedést ugyanakkor visszafogja a politikai stabilitással és a munkavállalók biztonságával kapcsolatos aggodalom. Több iparági vezető hangsúlyozta, hogy pénzügyi és biztonsági garanciákra van szükségük az Egyesült Államoktól.
Az amerikai szolgáltatók ennek ellenére izgatottan készülnek a visszatérésre egy olyan országba, amely a világ egyik legnagyobb olajtartalékával rendelkezik.
Heteken belül mozgósítani tudunk
– mondta Jeff Miller, a Halliburton vezérigazgatója.
A Baker Hughes rendelkezik a legnagyobb telepített bázissal Venezuelában a termelést gyorsító berendezésekből – közölte Lorenzo Simonelli vezérigazgató. Ez az infrastruktúra kulcsfontosságú egy olyan országban, ahol az olajmezők távoli, gyakran villamos energia nélküli területeken találhatók.
A Weatherford hatalmas lehetőségnek nevezte Venezuelát. "Ez a leghúzósabb fejlemény, ami az iparágunkban hosszú ideje történt" – mondta Girish Saligram vezérigazgató egy miami konferencián.
Venezuela különösen vonzó lehet a szolgáltatók számára, amelyek az utóbbi években az amerikai palagáz-kitermelés növekedésének lassulásától szenvedtek.
Amikor a venezuelai olajtermelés napi mintegy hárommillió hordó volt, az ország körülbelül 75 fúróberendezést üzemeltetett. A hasonló ütemű tevékenységhez való visszatérés a Citigroup szerint mintegy tízmilliárd dollárnyi fúrási és befejezési kiadást jelentene, a mesterséges kiemelés és a vegyszerek piaca pedig további évi 750 millió dolláros bevételt hozhatna.
Venezuela mindazzal együtt, amit most látunk, visszatérhet a napi másfél millió hordóhoz. Ez nyilvánvalóan nem elég, de stabilizálná a helyzetet
- mondta Luisa Palacios, a Citgo Petroleum korábbi elnöke.
Címlapkép forrása: Shutterstock
