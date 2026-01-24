Megkövült levelek mutatnak rá arra, milyen szélsőségek alakíthatják majd az éghajlati rendszert

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A szerzők (Slawson és munkatársai) a korai paleogén időszakra (66–47,8 millió év, 1. ábra) gyűjtöttek össze adatokat a világ minden tájáról, és több, egymást erősítő földtani–biológiai adatból próbáltak következtetni az egykori klímára. Ilyenek például az ősi levélmaradványok (2. ábra), az eltemetett talajok (paleotalajok) kémiai jellemzői, az üledékes folyóvízi formák és a kőzetekben megőrzött agyagásvány-összetétel. Ezekből nemcsak a hőmérséklet és az éves csapadékmennyiség becsülhető, hanem az is, hogy milyen a csapadék évszakos eloszlása, az mennyire szakaszos megjelenésű, illetve mennyire intenzív (nagy csapadék rövid idő alatt). A tanulmány a jól ismert Köppen–Geiger klímatípusokat használja kiindulásként, de kifejezetten ráerősít az időszakosság/szakaszosság, azaz a szezonális és az évenkénti csapadékváltozékonyságra, valamint az intenzitás és szélsőségesség szempontjaira.

1. ábra: A globális átlaghőmérséklet és a légköri szén-dioxid-szint alakulása az utolsó 66 millió év (a kainozoikum) során. (Forrás: paleo-co2.org)

A Utah Egyetem és a Colorado School of Mines által vezetett új kutatást ösztönző fő kérdés egyszerűnek tűnik: a korábbi elképzelésekkel összhangban vajon a nedves területek még nedvesebbé, míg a szárazak még szárazabbá válnak intenzív globális felmelegedési periódusokban? A paleogén különböző periódusainak csapadékmennyiségét rekonstruálva a kutatók olyan éghajlatot tártak fel, amely megszegi ezt a fenti „szabályt”. Még a sarkoktól távol eső régiók is, amelyekről azt gondolnánk, hogy melegek és nedvesek, gyakran szárazabbá váltak. Nem azért, mert a csapadék teljesen eltűnt, hanem mert kiszámíthatatlanul, hosszú, száraz periódusokkal megszakítottan érkezett.

2. ábra: Növényi levélmaradványok a PETM előtt, alatt és után. Az ábrán megadott hőmérséklet 65-80 Fahrenheit között nagyjából 18-27 Celsius foknak felel meg, és a Wyoming államban található lelőhely egykori viszonyait tükrözi. (Forrás: Scott Wing, Smithonian Intézet)

Hogyan olvassunk a geológiai archívumokban?

Senki sem tudja megmérni a több millió évvel ezelőtti csapadékmennyiséget. A paleogén időszakban nem voltak még mérőműszerek. A kutatók tehát olyan helyettesítő mutatókra, a kőzetekben és fosszíliákban megőrződött közvetett nyomokra támaszkodnak, amelyekből kiderül, hogyan viselkedett az ősi éghajlat.

A Colorado School of Mines csapatának egy része a növényi fosszíliákra és az ősi talajokra koncentrált, míg a csapat másik fele az egykori éghajlat modellezésén dolgozott. A fosszilizálódott levelek például igen sok információt hordoznak arról a környezetről, amelyben kialakultak. Alakjuk és méretük tükrözi a hasonló éghajlati viszonyok között élő modern növényekét. Ez persze nem a hőmérséklet vagy a páratartalom közvetlen mérését jelenti, de egy megalapozott becslést ad ezekre az éghajlati paraméterekre.

Emellett a kőzetekben is fontos információk őrződnek meg. A folyami üledékek és az ősi csatornák alakja rögzíti, hogyan mozgott egykor a víz a felszínen. Az időszakos, intenzív esőzések másképp alakítják a tájat, mint a folyamatos, kis mennyiségű csapadék, és jellegzetes geomorfológiai (felszínalaktani) mintákat hagynak maguk után. Ezek a megfigyelések és mérhető adatok együtt, gondosan összeállítva egy viszonylag megbízható képet adnak az extrém meleg éghajlatokat jellemző csapadék eloszlásáról és mennyiségéről.

Nem szabályszerűen viselkedő éghajlat

A paleogén időszak a földtörténet egyik legmelegebb fejezete, ami katasztrófával kezdődött: a dinoszauruszok hirtelen kihalásával. A felmelegedés csúcspontjára, a paleocén-eocén hőmérsékleti maximum (PETM) idején (~56 millió éve) került sor. Ez alatt az esemény alatt a légköri szén-dioxid-szint becslések szerint 1600–1800 ppm között volt, a globális átlaghőmérséklet pedig 18-20 Celsius-fokkal volt magasabb a maihoz képest (3. ábra). Egyes tudósok erre a periódusra, mint a jövőbeli éghajlatváltozás lehetséges legrosszabb forgatókönyve múltbeli analógiájára tekintenek.

3. ábra: Felszínhőmérsékletek a geológiai múlt négy epizódja, így a PETM során. (Forrás: NCAR)

Az új tanulmány fontos megállapítása, hogy a szabálytalan csapadékminták és a csapadék szélsőséges eloszlása nem csak a PETM csúcspontján volt jellemző. Pár millió évvel korábban kezdődtek és a mintegy 200 ezer évig tartó PETM után is még nagyjából 7 millió évig fennmaradtak. Ez arra utal, hogy amint a Föld éghajlati rendszere átlépett bizonyos küszöbértékeket, a csapadékoszlás jelentősen megváltozott, és így is maradt jó ideig. Ezen felül a felmelegedés egyenetlenül alakította át a bolygót. A sarkvidéki régiókban jelentősen nedvesebb, monszunszerű éghajlat uralkodott, ami megcáfolja azt a nézetet, hogy a hideg sarkvidékek a globális hőmérséklet emelkedése ellenére is szükségszerűen szárazak maradnak. Ugyanakkor a középső és alacsony szélességű kontinentális belső területeken jelentős szárazság uralkodott, de ezeket az aszályos körülményeket intenzív, extrém esőzések szakították meg. Ez a mintázat egy változó hidroklíma-rendszerre utal (hidroklíma: a víz és a hidrológiai folyamatok, valamint a Föld éghajlata közötti kölcsönhatások), amely nemlineárisan reagál a hőmérséklet emelkedésére, és amelynek működését csak most kezdjük megérteni.

Thomas Reichler, a légkörkutatás professzora és a tanulmány társszerzője kiemeli: elméletileg azt várnánk, hogy a felmelegedés fokozza az esőzéseket a már amúgy is csapadékos régiókban. A paleogénből származó bizonyítékok azonban másról tanúskodnak: a kiegyenlített időjárás helyét egy sokkal szélsőségesebb vette át. Az extrém felmelegedés idején a középső szélességeken lévő területeken a növényzet számára kedvezőtlen körülmények alakultak ki. A kulcs ugyanis nem az, hogy mennyi csapadék hullott évente, hanem az, hogy mikor esett.

A paleogénben dokumentált száraz körülményeket gyakran nem a teljes csapadékmennyiség csökkenése okozta. Ehelyett a nedves évszakok rövidültek, és az esőzések közötti aszályos időszakok meghosszabbodtak. Az esőzések tehát szabálytalanokká váltak, néha hosszabb ideig elmaradtak, majd hirtelen, heves záporok formájában tértek vissza. Ökológiai szempontból ez a különbség rendkívül fontos. A növények, állatok és egész ökoszisztémák a megbízhatóságtól függenek. A túl későn, túl gyorsan vagy túl kiszámíthatatlanul érkező csapadék szinte ugyanolyan káros lehet, mint a csapadék teljes hiánya. Az egykori táj számára ez azt jelentette, hogy a zivatarok alatt fokozódott az erózió, a növényzet számára pedig száraz időszakokban meghosszabbodott a stressz.

Reichler hangsúlyozza, hogy ezek az eredmények arra emlékeztetnek minket, hogy ne csak az átlagokat nézzük. Az éves összegek veszélyes szélsőségeket rejthetnek. Egy „normális” csapadékú év is tartalmazhat hónapokig tartó szárazságot, amelyet árvizek szakítanak meg. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, az esőzések időzítése ugyanolyan kritikusnak bizonyulhat, mint maga a hőmérséklet. Az élet és a földművelés szempontjából ezek a szélsőségek a legfontosabbak.

Mi a tanulság a jelenkor számára?

A Föld ősi éghajlatának megértése fontos szempontokat ad a jövő éghajlatváltozásának megértéséhez. A paleogén időszak azt mutatja, hogy

amikor a bolygó nagyon felmelegszik, az esőzések nem követik a megszokott rendet.

A változékonyság nő, a megbízhatóság csökken, és azok a régiók is nehézségekkel küzdhetnek, amelyek korábban biztonságosan csapadékosnak tűntek.

Egy melegedő éghajlaton ez a felismerés nagy jelentőséggel bír. Az ökoszisztémákat, az árvizeket, az aszályokat és a vízgazdálkodást nem csak az eső mennyisége, hanem az időbeli eloszlása is befolyásolja. A múlt arra utal, hogy

a szélsőséges globális felmelegedés olyan új állapotba taszíthatja az éghajlati rendszert, ahol a szélsőségek lesznek a mindennaposak.

Mivel az emberiség bizonytalan éghajlati jövővel szembesül, a geológiai múltból származó adatok felbecsülhetetlen értékűek. A paleogén korai szakaszának rendkívüli globális felmelegedése nemcsak figyelmeztető példaként szolgál, hanem útmutatóként is a hidroklíma váratlan változásainak előrejelzéséhez, amelyek mélyrehatóan befolyásolhatják az ökológiai viszonyokat, a vízkészlet-gazdálkodást és a mezőgazdaságot, végső soron az emberiség jövőjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio