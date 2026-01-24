Mindenki Trumpra figyel, az igazi veszély azonban a kertek alatt érkezik Európába

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a Tagesspiegelnek adott, szombaton megjelent interjúban arról beszélt, hogy
Európának a jelenleginél sokkal tudatosabban kell védenie kulcsfontosságú iparágait a kínai versenytől, és egyértelmű korlátokat kell szabnia, amelyeket Peking nem léphet át.
Kína szerinte továbbra is vonzó piac az európai exportőrök számára, és a fogyasztási cikkeknél is fontos beszerzési forrás marad.
A kormányok azonban nem lehetnek naivak, amikor olyan stratégiai ágazatokról van szó, mint az autóipar
– tette hozzá Nagel, aki az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának is tagja.
Mielőtt valamelyik alapvető iparágunk az agresszív iparpolitika áldozatává válna, hatékonyabban kell védelmeznünk
– fogalmazott.
Felidézte, hogy Peking tavaly korlátozta a ritkaföldfém-mágnesek exportját, amelyeket az elektromos járművek akkumulátoraiban, valamint a hadiiparban is széles körben használnak. Ez szerinte jól mutatja Európa sebezhetőségét az egyre ellenségesebb geopolitikai környezetben.
Donald Trump volt amerikai elnök múlt heti, később visszavont vámfenyegetései szintén arra emlékeztettek, hogy a kontinensnek meg kell erősítenie gazdasági alapjait.
Nagel megjegyezte: bár Trump kereskedelempolitikája mindenkinek árt, ennek fő vesztesei az amerikai fogyasztók.
Hozzátette, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mekkora terhet rónak a vámok a német gazdaságra, amely szerinte nincs olyan rossz állapotban, mint ahogyan azt gyakran leírják.
Ne írjuk le Németországot ok nélkül. Az alapok sokkal jobbak, mint ahogy azt gyakran érzékeljük. Egyes hangos kritikusok nem ismerik fel, hogy bizonyos intézkedéseknek időre van szükségük, hogy hassanak
– mondta.
A kormány nagyszabású infrastrukturális és védelmi beruházásai, valamint a bürokráciacsökkentésre és a digitalizációra vonatkozó tervei szerinte ígéretesek.
Most minden a végrehajtáson múlik. Végső soron a kormányt ez alapján fogják megítélni
– tette hozzá.
Nagel visszalépésnek tartja, hogy az Európai Parlament egyelőre visszatartotta a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását, de bízik abban, hogy a folyamat végül lezárul. "A Mercosur meg fog valósulni, ebben biztos vagyok" – hangsúlyozta.
Arra a kérdésre, hogy ambicionálja-e Christine Lagarde utódlását az EKB élén, Nagel úgy válaszolt: "Ez a kérdés jelenleg nem aktuális", de elvben a Kormányzótanács minden tagja szóba jöhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drámai igazságtalanság a nyugdíjrendszerben - De mi lehet a megoldás?
Farkas András elemzése.
Egy éjszaka alatt lefejezte saját hadseregét Kína katonai vezetője
Senki sincsen biztonságban.
Kimondták az áment a Mol gigaüzletére
Oroszországból is megérkezett a jóváhagyás.
38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét
Amikor a jegybank már nem a horgony – és a piacnak éreznie kell, mi jön utána.
Videó: az éj leple alatt csapott le a hírszerzés, még a támadás előtt letaroltak egy teljes orosz hadoszlopot
Több, mint egy tucat orosz jármű veszett oda.
Hiába a béketárgyalások, kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem tehetetlenül nézte.
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Ebből már korábban is voltak összetűzések.
Sorra hibásodnak meg Oroszország kulcsfontosságú hajói - A végét járja az árnyékflotta?
Ha ez így folytatódik, nagy bajba kerülhet Moszkva.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.