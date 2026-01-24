  • Megjelenítés
Mindenki Trumpra figyel, az igazi veszély azonban a kertek alatt érkezik Európába
Gazdaság

Mindenki Trumpra figyel, az igazi veszély azonban a kertek alatt érkezik Európába

Portfolio
Európának hatékonyabban kell megvédenie kulcsiparágait a kínai versenytől, és világos határokat kell húznia Pekinggel szemben – figyelmeztetett Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke - írta meg a Bloomberg.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a Tagesspiegelnek adott, szombaton megjelent interjúban arról beszélt, hogy

Európának a jelenleginél sokkal tudatosabban kell védenie kulcsfontosságú iparágait a kínai versenytől, és egyértelmű korlátokat kell szabnia, amelyeket Peking nem léphet át.

Kapcsolódó cikkünk

Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa

Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja

Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"

Kína szerinte továbbra is vonzó piac az európai exportőrök számára, és a fogyasztási cikkeknél is fontos beszerzési forrás marad.

A kormányok azonban nem lehetnek naivak, amikor olyan stratégiai ágazatokról van szó, mint az autóipar

Még több Gazdaság

Drámai igazságtalanság a nyugdíjrendszerben - De mi lehet a megoldás?

Kimondták az áment a Mol gigaüzletére

38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

– tette hozzá Nagel, aki az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának is tagja.

Mielőtt valamelyik alapvető iparágunk az agresszív iparpolitika áldozatává válna, hatékonyabban kell védelmeznünk

– fogalmazott.

Felidézte, hogy Peking tavaly korlátozta a ritkaföldfém-mágnesek exportját, amelyeket az elektromos járművek akkumulátoraiban, valamint a hadiiparban is széles körben használnak. Ez szerinte jól mutatja Európa sebezhetőségét az egyre ellenségesebb geopolitikai környezetben.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet

Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?

Németország saját ritkaföldfém-kitermelésbe kezd – egy csapásra megszüntetik az EU legnagyobb függőségét

Donald Trump volt amerikai elnök múlt heti, később visszavont vámfenyegetései szintén arra emlékeztettek, hogy a kontinensnek meg kell erősítenie gazdasági alapjait.

Nagel megjegyezte: bár Trump kereskedelempolitikája mindenkinek árt, ennek fő vesztesei az amerikai fogyasztók.

Kapcsolódó cikkünk

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

Hozzátette, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mekkora terhet rónak a vámok a német gazdaságra, amely szerinte nincs olyan rossz állapotban, mint ahogyan azt gyakran leírják.

Ne írjuk le Németországot ok nélkül. Az alapok sokkal jobbak, mint ahogy azt gyakran érzékeljük. Egyes hangos kritikusok nem ismerik fel, hogy bizonyos intézkedéseknek időre van szükségük, hogy hassanak

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"

A kormány nagyszabású infrastrukturális és védelmi beruházásai, valamint a bürokráciacsökkentésre és a digitalizációra vonatkozó tervei szerinte ígéretesek.

Most minden a végrehajtáson múlik. Végső soron a kormányt ez alapján fogják megítélni

– tette hozzá.

Nagel visszalépésnek tartja, hogy az Európai Parlament egyelőre visszatartotta a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását, de bízik abban, hogy a folyamat végül lezárul. "A Mercosur meg fog valósulni, ebben biztos vagyok" – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy ambicionálja-e Christine Lagarde utódlását az EKB élén, Nagel úgy válaszolt: "Ez a kérdés jelenleg nem aktuális", de elvben a Kormányzótanács minden tagja szóba jöhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal
Megszólalt a hírszerzés: átverésre épül Oroszország csodafegyvere, amellyel rettegésben tartják Európát
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility