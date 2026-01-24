Mindenki Trumpra figyel, az igazi veszély azonban a kertek alatt érkezik Európába

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a Tagesspiegelnek adott, szombaton megjelent interjúban arról beszélt, hogy

Európának a jelenleginél sokkal tudatosabban kell védenie kulcsfontosságú iparágait a kínai versenytől, és egyértelmű korlátokat kell szabnia, amelyeket Peking nem léphet át.

Kína szerinte továbbra is vonzó piac az európai exportőrök számára, és a fogyasztási cikkeknél is fontos beszerzési forrás marad.

A kormányok azonban nem lehetnek naivak, amikor olyan stratégiai ágazatokról van szó, mint az autóipar

– tette hozzá Nagel, aki az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának is tagja.

Mielőtt valamelyik alapvető iparágunk az agresszív iparpolitika áldozatává válna, hatékonyabban kell védelmeznünk

– fogalmazott.

Felidézte, hogy Peking tavaly korlátozta a ritkaföldfém-mágnesek exportját, amelyeket az elektromos járművek akkumulátoraiban, valamint a hadiiparban is széles körben használnak. Ez szerinte jól mutatja Európa sebezhetőségét az egyre ellenségesebb geopolitikai környezetben.

Donald Trump volt amerikai elnök múlt heti, később visszavont vámfenyegetései szintén arra emlékeztettek, hogy a kontinensnek meg kell erősítenie gazdasági alapjait.

Nagel megjegyezte: bár Trump kereskedelempolitikája mindenkinek árt, ennek fő vesztesei az amerikai fogyasztók.

Hozzátette, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, mekkora terhet rónak a vámok a német gazdaságra, amely szerinte nincs olyan rossz állapotban, mint ahogyan azt gyakran leírják.

Ne írjuk le Németországot ok nélkül. Az alapok sokkal jobbak, mint ahogy azt gyakran érzékeljük. Egyes hangos kritikusok nem ismerik fel, hogy bizonyos intézkedéseknek időre van szükségük, hogy hassanak

– mondta.

A kormány nagyszabású infrastrukturális és védelmi beruházásai, valamint a bürokráciacsökkentésre és a digitalizációra vonatkozó tervei szerinte ígéretesek.

Most minden a végrehajtáson múlik. Végső soron a kormányt ez alapján fogják megítélni

– tette hozzá.

Nagel visszalépésnek tartja, hogy az Európai Parlament egyelőre visszatartotta a dél-amerikai országokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását, de bízik abban, hogy a folyamat végül lezárul. "A Mercosur meg fog valósulni, ebben biztos vagyok" – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy ambicionálja-e Christine Lagarde utódlását az EKB élén, Nagel úgy válaszolt: "Ez a kérdés jelenleg nem aktuális", de elvben a Kormányzótanács minden tagja szóba jöhet.

