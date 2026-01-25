A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?

Kereseti rés
A női egyenjogúsági követelések között kezdettől fogva kiemelt helyen szerepel az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesítése. Az Európai Unió Működési Szerződésének 157. cikke az EU egyik alapelvévé teszi, hogy
a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.
Ezt az alapelvet több EU Tanácsi Irányelv is kibontja, köztük egy 2006-os direktíva az egyenlő díjazásról, és egy 2023-as irányelv a bérek átláthatóságáról. Ez utóbbi először vezet be szankciókat a diszkriminatív bérpolitikát folytató nagyobb munkáltatók ellen, egyúttal kártérítési lehetőséget teremt a bérdiszkrimináció elszenvedőinek.
