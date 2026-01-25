A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?

Érvényesül-e a nyugdíjrendszerben a nemek közötti egyenlőség? A válasz mindenekelőtt attól függ, hogy érvényesül-e a munkaerőpiacon ez az egyenlőség? Egyenlő munkáért egyenlő bért kapnak-e a nők, vagy ez továbbra sem jellemző? S ha nem jellemző, akkor hogyan hat a nők számára hátrányos kereseti rés a nyugdíjvárományukra? Hogyan befolyásolja a nemek nyugdíjhelyzetét, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, és emiatt özvegyi nyugdíjban jellemzően a nők részesülnek? A demográfiai, a foglalkoztatási és a szabályozási jellemzők alapján a nőknek vagy a férfiaknak kedvezőbb-e a helyzete a magyar nyugdíjrendszerben? Ezekre a kérdésekre keresem a választ.

Kereseti rés

A női egyenjogúsági követelések között kezdettől fogva kiemelt helyen szerepel az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének érvényesítése. Az Európai Unió Működési Szerződésének 157. cikke az EU egyik alapelvévé teszi, hogy

a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak.

Ezt az alapelvet több EU Tanácsi Irányelv is kibontja, köztük egy 2006-os direktíva az egyenlő díjazásról, és egy 2023-as irányelv a bérek átláthatóságáról. Ez utóbbi először vezet be szankciókat a diszkriminatív bérpolitikát folytató nagyobb munkáltatók ellen, egyúttal kártérítési lehetőséget teremt a bérdiszkrimináció elszenvedőinek.