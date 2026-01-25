Bajban az orosz flotta az időjárás miatt

Az orosz Északi Flotta központjának otthont adó Szeveromorszk vészhelyzeti áramforrásokra kényszerült átállni, miután a zord téli időjárás miatt több elöregedett nagyfeszültségű távvezeték-oszlop kidőlt, áramkimaradást és részleges fűtéskiesést okozva.

A Barents-tenger Kola-öblénél fekvő Szeveromorszk az Északi Flotta parancsnokságának ad otthont.

A zárt város felügyeli Oroszország legnagyobb, ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjáró-flottáját, valamint kiterjedt nukleáris fegyverarzenálját és javítóbázisait.

Andrej Csibisz, a murmanszki régió kormányzója péntek este közölte, hogy Murmanszk és Szeveromorszk is áram nélkül maradt az oszlopok kidőlése miatt. Helyi tisztviselők szerint vasárnap még mindig voltak olyan házak Szeveromorszkban, ahol nem volt sem áram, sem fűtés.

Helyi hírek szerint január 23-án öt távvezeték-oszlop dőlt ki, Murmanszktól mintegy hét kilométerre. Ezek közül kettő 1966-ban, kettő 1982-ben, egy pedig 1988-ban készült.

A szeveromorszki kikötőben állomásozó hadihajókat autonóm üzemmódra kapcsolták, hogy tehermentesítsék a polgári áramhálózatot, és ezzel is kapacitást szabadítsanak fel – közölte Vlagyimir Jevmenkov, a város vezetője.

A zárt városok általában jelentős védelmi vagy nukleáris létesítmények közelében találhatók, és a belépés szigorúan ellenőrzött. Látogatásukhoz külön engedélyre van szükség.

