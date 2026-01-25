  • Megjelenítés
Bajban az orosz flotta az időjárás miatt
Gazdaság

Bajban az orosz flotta az időjárás miatt

Portfolio
Az orosz Északi Flotta központjának otthont adó Szeveromorszk vészhelyzeti áramforrásokra kényszerült átállni, miután a zord téli időjárás miatt több elöregedett nagyfeszültségű távvezeték-oszlop kidőlt, áramkimaradást és részleges fűtéskiesést okozva.

A Barents-tenger Kola-öblénél fekvő Szeveromorszk az Északi Flotta parancsnokságának ad otthont.

A zárt város felügyeli Oroszország legnagyobb, ballisztikus rakétákkal felszerelt tengeralattjáró-flottáját, valamint kiterjedt nukleáris fegyverarzenálját és javítóbázisait.

Andrej Csibisz, a murmanszki régió kormányzója péntek este közölte, hogy Murmanszk és Szeveromorszk is áram nélkül maradt az oszlopok kidőlése miatt. Helyi tisztviselők szerint vasárnap még mindig voltak olyan házak Szeveromorszkban, ahol nem volt sem áram, sem fűtés.

Helyi hírek szerint január 23-án öt távvezeték-oszlop dőlt ki, Murmanszktól mintegy hét kilométerre. Ezek közül kettő 1966-ban, kettő 1982-ben, egy pedig 1988-ban készült.

Még több Gazdaság

Lomborg: A nettó zéró emissziós célkitűzés korszaka zátonyra futott

Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

Lecsapott a hóvihar Amerikára: százezrek áram nélkül, káosz a reptereken

A szeveromorszki kikötőben állomásozó hadihajókat autonóm üzemmódra kapcsolták, hogy tehermentesítsék a polgári áramhálózatot, és ezzel is kapacitást szabadítsanak fel – közölte Vlagyimir Jevmenkov, a város vezetője.

A zárt városok általában jelentős védelmi vagy nukleáris létesítmények közelében találhatók, és a belépés szigorúan ellenőrzött. Látogatásukhoz külön engedélyre van szükség.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility