Brutális időjárás csapott le Amerikára: majdnem egymillió háztartás maradt áram nélkül
Gazdaság

Portfolio
Több mint 850 ezer háztartás maradt áram nélkül az Egyesült Államokban, miután egy kiterjedt téli vihar megbénította a keleti és déli államokat, súlyos közlekedési fennakadásokat és rendkívüli intézkedéseket okozva.

Vasárnap több mint 850 ezer háztartás maradt áram nélkül az Egyesült Államokban, miközben egy hatalmas téli vihar megbénította a keleti és déli államokat. Az áramkimaradások hatása nyugaton egészen Új-Mexikóig érezhető volt. A leginkább érintett Tennessee államban közel 290 ezren maradtak elektromosság nélkül, míg Mississippiben, Texasban és Louisianában egyaránt meghaladta a százezret az érintett fogyasztók száma. Kentucky, Georgia, Virginia és Alabama szintén súlyos kieséseket jelentett.

A havazás, az ónos eső és a veszélyesen fagyos hőmérséklet az ország keleti kétharmadát érintette, és az áramkimaradások száma folyamatosan emelkedett.

A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult: vasárnap több mint 10 200, szombaton pedig több mint 4000 járatot töröltek. A washingtoni Ronald Reagan Nemzeti Repülőtéren a légitársaságok vasárnap valamennyi járatukat törölték.

A Delta légitársaság közölte, hogy csökkentett menetrend szerint üzemel, és szakértőket vezényelt át a hidegebb térségekből a déli repülőterekre. Feladatuk a repülőgépek jégmentesítésének és a poggyászkezelésnek a megerősítése, hogy mérsékeljék a fennakadásokat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az Ohio folyó völgyétől egészen az északkeleti partvidékig heves havazás várható, New England egyes térségeiben akár 45 centiméter hó is hullhat. A délkeleti területeken és a középső-atlanti partvidéken esőre és ónos esőre kell számítani. A vihar elvonultával a déli síkságoktól az északkeleti partvidékig rendkívül erős lehűlés és veszélyesen alacsony szélhűtési értékek várhatók, amelyek tartós közlekedési és infrastrukturális problémákat okozhatnak.

Donald Trump elnök szombaton szövetségi vészhelyzetet hirdetett tizenkét államban, köztük Dél-Karolinában, Virginiában, Tennessee-ben és Georgiában. A Truth Socialon közzétett üzenetében történelminek nevezte a viharokat, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak biztonságban és melegen.

A Belbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint összesen tizenhét állam és a főváros, Washington D.C. rendelt el időjárási vészhelyzetet. Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombati sajtótájékoztatóján óvatosságra intette az amerikaiakat, és azt javasolta, hogy mindenki időben gondoskodjon üzemanyag- és élelmiszertartalékokról.

Az Energiaügyi Minisztérium szombaton sürgősségi rendeletet adott ki, amely felhatalmazta a texasi villamosenergia-hálózat üzemeltetőjét, hogy adatközpontokban és más nagy létesítményekben tartalék áramforrásokat aktiváljon az áramkimaradások megelőzése érdekében. Vasárnap hasonló rendeletet hoztak a középső-atlanti térségre is, amely bizonyos környezetvédelmi és állami korlátozások ideiglenes feloldásával teszi lehetővé a hálózat stabilitásának fenntartását.

A Dominion Energy, amely a világ legnagyobb adatközpont-koncentrációját üzemelteti Virginiában, közölte: ha a jégre vonatkozó előrejelzések beigazolódnak, ez lehet a vállalatot érintő egyik legsúlyosabb téli időjárási esemény.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

