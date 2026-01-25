  • Megjelenítés
Egyre nagyobb bajban Magyarország szomszédja, az atomenergia lehet a megoldás
Egyre nagyobb bajban Magyarország szomszédja, az atomenergia lehet a megoldás

Portfolio
Szerbia felgyorsítja első atomerőműveinek előkészítését, mivel az ország egyszerre küzd a gyorsan növekvő áramfogyasztással és az elavult hőerőművek kivezetésének kényszerével – jelentette be Aleksandar Vučić elnök - közölte a Bloomberg.
A kormánynak sürgősen módosítania kell az energiaszektorra vonatkozó jogszabályokat, hogy lehetővé váljon kis moduláris reaktorok építése.

Az ajánlattevők között kínai, japán, amerikai, francia és dél-koreai vállalatok is szerepelnek. Szerbia nem kötelező érvényű keretmegállapodást kötött a francia EDF-fel, de az orosz Roszatom és az amerikai Westinghouse is versenyben maradhat a projektekért.

Vučić közölte: "Az EDF-et megkértem, hogy két héten belül jöjjenek Belgrádba", majd hozzátette, hogy

el kell kerülni egy olyan energiaválságot, amelyben az emberek sötétben halnak meg.

Szerbia 2024 novemberében oldotta fel az évtizedek óta fennálló, új atomerőművek építésére vonatkozó tilalmat, de a leendő projektek részletes szabályozása még hátravan.

Az állami áramszolgáltató, az Elektroprivreda Srbije (EPS) termelése folyamatosan csökken. A folyamat várhatóan felgyorsul, mivel az Európai Unió tagjelöltjeként Szerbiának fokozatosan le kell állítania közel egy tucat legrégebbi, széntüzelésű erőművi blokkját.

Az új atomerőművek nemcsak az ellátásbiztonságot erősítenék, hanem segítenének mérsékelni az Európai Unió karbonhatár-kiigazítási mechanizmusából (CBAM) fakadó költségeket is. A következő években jelentős áramigény-növekedés várható, amelyet többek között legalább négy, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpont létesítése is hajt majd.

