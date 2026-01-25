  • Megjelenítés
Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani
Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani

MTI
Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten, a baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt - közölte a Mávinform a honlapján.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint:

  • a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony,
  • a Budapest-Cegléd-Szeged és
  • a Budapest-Lajosmizse vonalon

hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani.

Mint írták, csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis InterRégiók.

A Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon - Újszász felé - közlekednek. Nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet - közölték. Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybe vételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is.

A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást - tájékoztattak.

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

