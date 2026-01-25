Kiakadtak a demokraták, jöhet az újabb kormányzati leállás Amerikában

Schumer bejelentése ugyanazon a napon érkezett, amikor Minnesotában egy határőr agyonlőtt egy amerikai intenzív osztályos ápolót a bevándorlási szigorítások elleni tüntetések során. Az áldozatot Alex Prettiként azonosították.

A demokraták ellenállása nemcsak a Belbiztonsági Minisztériumot érintheti, hanem a Védelmi, a Munkaügyi, az Oktatási, a Külügy-, a Pénzügy- és az Egészségügyi Minisztériumot is.

A leállás következményei szerteágazóak lennének: akár a Munkaügyi Statisztikai Hivatal következő jelentése is késhet.

Kormányzati leállás esetén számos létfontosságú munkakörben dolgozó – köztük katonák és repülőtéri biztonsági alkalmazottak – fizetés nélkül kényszerülne dolgozni. A bevándorlási hatóság (ICE) és a határőrség munkatársai viszont várhatóan továbbra is megkapnák bérüket Donald Trump elnök tavaly aláírt adótörvényének köszönhetően.

A képviselőház csütörtökön már megszavazta a törvényjavaslatot, majd a január 30-i határidőt követően felfüggesztette üléseit. Bármilyen módosításhoz – így a belbiztonsági finanszírozás kivételéhez is – vissza kellene hívni a képviselőket egy újabb szavazásra.

A költségvetési törvény elfogadásához a szenátusban

legalább hét demokrata szavazatra van szükség.

Több mérsékelt demokrata szenátor szombaton jelezte, hogy nem támogatja a javaslatot. Schumer később megerősítette: pártja a jelenlegi formájában nem fogadja el a csomagot.

A szövetségi jelenlét Minnesotában legalább még egy amerikai állampolgár halálát okozta. Renee Goodot egy ICE-tiszt lőtte le, miután a nő autójával részben eltorlaszolt egy utcát. A tiszt azt állította, hogy Goodo megpróbálta elgázolni. A szövetségi ügynökök könnygázt és más erőszakos tömegoszlatási módszereket is bevetettek a tüntetők ellen, ami csak tovább szította a lakosság haragját.

"Ami Minnesotában történik, felháborító – és elfogadhatatlan bármely amerikai városban" – mondta Schumer. "A demokraták józan reformokat szorgalmaztak a belbiztonsági költségvetésben, de mivel a republikánusok nem hajlandók szembeszállni Trump elnökkel, a DHS-törvény messze nem elégséges az ICE visszaéléseinek megfékezésére."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images