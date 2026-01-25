  • Megjelenítés
Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?
Gazdaság

Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

MTI
Tavaly hosszú idő után először ismét több pénzt fektettek be külföldi vállalatok Németországban, mint amennyit német cégek külföldön ruháztak be az IW gazdaságkutató intézet vasárnap publikált elemzése alapján. Az intézet becslése szerint a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) egy év alatt több mint a duplájukra nőttek.

Az IW (Institut der deutschen Wirtschaft) számításai szerint a Németországba irányuló külföldi közvetlen befektetések összege 2025-ben 96 milliárd euróra emelkedett az előző évi 43 milliárd euróról . Ezzel párhuzamosan a német vállalatok külföldi beruházásai az átlagosnál alacsonyabb szinten alakultak: 86 milliárd eurót tettek ki. A becslés alapját a Deutsche Bundesbank 2025 első 11 hónapjára vonatkozó adatai adják.

Az IW szakértői

a fejleményt az erősödő globális bizonytalanságoknak tulajdonítják.

Jürgen Matthes, az IW kereskedelmi szakértője szerint "az egyre bizonytalanabb világban a kiszámíthatóság fontosabb, mint korábban", és úgy vélte: az amerikai elnök, Donald Trump "kiszámíthatatlan" politikája nemcsak a partnereket, hanem az Egyesült Államok gazdaságát is károsítja. Matthes következtetése szerint a jogbiztonság és a tervezhetőség a nemzetközi versenyben Németország számára telephelyelőnnyé válhat. Emellett Németország kutatási helyszínként továbbra is rendkívül vonzónak számít.

Még több Gazdaság

Bajban az orosz flotta az időjárás miatt

Lomborg: A nettó zéró emissziós célkitűzés korszaka zátonyra futott

Lecsapott a hóvihar Amerikára: százezrek áram nélkül, káosz a reptereken

Az IW tanulmánya rámutat, hogy a koronavírus-járvány miatti kivételes 2020-as évtől eltekintve 2003 óta az idén fordult elő először, hogy a külföldi vállalatok több tőkét fektettek be Németországban, mint amennyi német befektetés külföldre irányult. Az ezredforduló óta átlagosan évente mintegy 25 milliárd euróval több működőtőke-befektetés áramlott ki Németországból, mint amennyi beérkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Gyökeres fordulat jön a magyarországi időjárásban: megérkezett az előrejelzés, amire sokan vártak
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility