Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

Az IW (Institut der deutschen Wirtschaft) számításai szerint a Németországba irányuló külföldi közvetlen befektetések összege 2025-ben 96 milliárd euróra emelkedett az előző évi 43 milliárd euróról . Ezzel párhuzamosan a német vállalatok külföldi beruházásai az átlagosnál alacsonyabb szinten alakultak: 86 milliárd eurót tettek ki. A becslés alapját a Deutsche Bundesbank 2025 első 11 hónapjára vonatkozó adatai adják.
Az IW szakértői
a fejleményt az erősödő globális bizonytalanságoknak tulajdonítják.
Jürgen Matthes, az IW kereskedelmi szakértője szerint "az egyre bizonytalanabb világban a kiszámíthatóság fontosabb, mint korábban", és úgy vélte: az amerikai elnök, Donald Trump "kiszámíthatatlan" politikája nemcsak a partnereket, hanem az Egyesült Államok gazdaságát is károsítja. Matthes következtetése szerint a jogbiztonság és a tervezhetőség a nemzetközi versenyben Németország számára telephelyelőnnyé válhat. Emellett Németország kutatási helyszínként továbbra is rendkívül vonzónak számít.
Az IW tanulmánya rámutat, hogy a koronavírus-járvány miatti kivételes 2020-as évtől eltekintve 2003 óta az idén fordult elő először, hogy a külföldi vállalatok több tőkét fektettek be Németországban, mint amennyi német befektetés külföldre irányult. Az ezredforduló óta átlagosan évente mintegy 25 milliárd euróval több működőtőke-befektetés áramlott ki Németországból, mint amennyi beérkezett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiakadtak a demokraták, jöhet az újabb kormányzati leállás Amerikában
A jövő héten kellene szavazni.
Így fektess be mesterséges intelligenciába anélkül, hogy mesterséges intelligenciába fektetnél - Mutatunk pár tippet
Az AI-lufival kapcsolatos félelmek közepette ez nagy kérdés.
Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés
Megtörténik, amire sokan vártak.
Kiderült, mi volt a béketárgyalás fő témája: két kulcskérdésről egyeztetett Oroszország, Ukrajna és Amerika
Közel lehet a megállapodás?
Egész Amerikában tüntetnek Donald Trump ellen: vérfürdőbe torkollt az intézkedés, tömegek vonultak utcára
Folyamatosan eszkalálódik a helyzet.
A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?
Farkas András elemzése.
Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat
Sikeres volt a kísérlet.
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Ezért nincs most újabb Trump-Putyin csúcs.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.