Komoly fordulat: ez menti meg Európa gazdaságát?

Tavaly hosszú idő után először ismét több pénzt fektettek be külföldi vállalatok Németországban, mint amennyit német cégek külföldön ruháztak be az IW gazdaságkutató intézet vasárnap publikált elemzése alapján. Az intézet becslése szerint a külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) egy év alatt több mint a duplájukra nőttek.

Az IW (Institut der deutschen Wirtschaft) számításai szerint a Németországba irányuló külföldi közvetlen befektetések összege 2025-ben 96 milliárd euróra emelkedett az előző évi 43 milliárd euróról . Ezzel párhuzamosan a német vállalatok külföldi beruházásai az átlagosnál alacsonyabb szinten alakultak: 86 milliárd eurót tettek ki. A becslés alapját a Deutsche Bundesbank 2025 első 11 hónapjára vonatkozó adatai adják.

Az IW szakértői

a fejleményt az erősödő globális bizonytalanságoknak tulajdonítják.

Jürgen Matthes, az IW kereskedelmi szakértője szerint "az egyre bizonytalanabb világban a kiszámíthatóság fontosabb, mint korábban", és úgy vélte: az amerikai elnök, Donald Trump "kiszámíthatatlan" politikája nemcsak a partnereket, hanem az Egyesült Államok gazdaságát is károsítja. Matthes következtetése szerint a jogbiztonság és a tervezhetőség a nemzetközi versenyben Németország számára telephelyelőnnyé válhat. Emellett Németország kutatási helyszínként továbbra is rendkívül vonzónak számít.

Az IW tanulmánya rámutat, hogy a koronavírus-járvány miatti kivételes 2020-as évtől eltekintve 2003 óta az idén fordult elő először, hogy a külföldi vállalatok több tőkét fektettek be Németországban, mint amennyi német befektetés külföldre irányult. Az ezredforduló óta átlagosan évente mintegy 25 milliárd euróval több működőtőke-befektetés áramlott ki Németországból, mint amennyi beérkezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images