Óriási változás jön Magyarországon: százezrek utazását érinti az új fejlesztés

Kiemelte:
2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz.
Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába. Hozzátette, hogy a járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok.
Tájékoztatása szerint az új buszok érkeznek, a régiek mennek, "ez az élet rendje", és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki.
Arra is kitért, hogy 2026 nyarára már minden autóbuszuk légkondicionált lesz.
A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét.
Az 1000 vadonatúj jármű beszerzését célzó program első részében 869 új autóbusz szállításáról még tavaly szeptember elején írt alá a szerződést a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kft. Ebből 400 jármű leszállítása és szolgálatba állítása már 2025-ben meg is történt. A mostani, második ütemben forgalomba álló - a Kravtex-Kühne Csoport által gyártott Credobus Econell Next - autóbuszokkal immár a félezret is meghaladja azoknak az új járműveknek a száma, amelyek egyetlen év leforgása alatt erősítették a VOLÁN-flottát.
Az új autóbuszok forgalomba állítása elsősorban a közeljövőben megújuló 150-es vasútvonal, azaz a Budapest-Belgrád nemzetközi viszonylat hazai térségéhez kapcsolódik: a járművek jelentős része Pest és Bács-Kiskun vármegyében jelenik meg. Kiemelt fejlesztési terület a Mátra térsége, az új autóbuszok emellett Győr-Moson-Sopron, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Békés vármegyében is megjelennek, jellemzően 10-15 darabos nagyságrendben, hozzájárulva a helyi és helyközi közlekedés színvonalának javításához - írták.
Címlapkép forrása: Portfolio
A nők vagy a férfiak járnak jobban a magyar nyugdíjrendszerben?
Farkas András elemzése.
Hatalmas áttörést hajtott végre Kína az űrkutatásban - Ez a felfedezés mindent megváltoztathat
Sikeres volt a kísérlet.
Kimondták az oroszok: van két probléma, amit egyszerűen nem tudnak letárgyalni Amerikával
Ezért nincs most újabb Trump-Putyin csúcs.
Brutális vihar csapott le Amerikára - Összeomlott az áramellátás, Trump rendkívüli állapotot hirdetett
Amerikát is elérte a szélsőséges időjárás.
Campanella: Európának a kínai modellt kellene követnie, nem az amerikait
Fel kellene hagyni a nem versenyképes vállalatok részvényeseinek védelmezésével.
Végre itthon is van hó, de vajon működhet-e Magyarországon is a „sneckdown”?
Utánajártunk, realitás-e a hó alapján végzett városfejlesztés.
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Sürgős intézkedésre van szükség.
Kiderült, mennyi idő alatt lehet eljutni Belgrádba az új vasútvonalon - De van egy dolog, amire készülniünk kell
Komolyabb várakozási idő jöhet.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.