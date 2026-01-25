Történelmi események: megindult az első venezuelai olajszállítmány az Egyesült Államokba

Vasárnap egy, a Trafigura által bérelt nyersolajtanker indult útnak Venezuela Jose kikötőjéből az Egyesült Államok louisianai tengeri olajkikötőjébe (LOOP) – derül ki az LSEG adataiból és a kapcsolódó dokumentumokból. Ez az első olyan szállítmány, amely közvetlenül az Egyesült Államokba tart annak az 50 millió hordós ellátási megállapodásnak a keretében, amelyet Caracas és Washington ebben a hónapban kötött meg.

A Vitol és a Trafigura kereskedőház ebben a hónapban kapta meg az első amerikai engedélyeket venezuelai olaj exportjára. Azóta több szállítmányt is eljuttattak karibi tárolóterminálokra, ahonnan a nyersolajat világszerte finomítóknak értékesítik.

A libériai lobogó alatt hajózó Gloria Maris tanker mintegy egymillió hordó venezuelai, Merey típusú nehézolajat szállít. Ez az első olyan rakomány, amelyet a kereskedők közvetlenül venezuelai kikötőből küldenek amerikai célállomásra a megállapodás életbe lépése óta.

Szintén vasárnap hagyta el Jose kikötőjét a barbadosi zászló alatt közlekedő, kisebb Volans tanker, amely körülbelül 450 ezer hordó venezuelai nyersolajat szállít a curaçaói Bullen Bay terminálra.

A kereskedők eddig 10–11 millió hordó venezuelai olajat szállítottak le az ellátási megállapodás keretében. Források és dokumentumok szerint hamarosan a fűtőolaj exportja is megkezdődhet.

Mielőtt Venezuela növelhetné azt a termelést, amelyet korábban az amerikai szankciókkal sújtott tankerek blokádja fékezett, először le kell építenie a múlt hónap óta felhalmozott készleteinek jelentős részét. Ezek a készletek jelenleg meghaladják a 40 millió hordót.

