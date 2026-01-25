  • Megjelenítés
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak

Portfolio
Minnesotai székhelyű vállalatok több mint 60 vezérigazgatója írt alá egy közös levelet, amelyben arra kérik az állami, helyi és szövetségi döntéshozókat, hogy működjenek együtt valódi megoldások kidolgozásán, miután az elmúlt

Az aláírók között szerepel a Target új vezérigazgatója, Michael Fiddelke, a 3M elnök-vezérigazgatója William Brown, az élelmiszeripari óriás Cargill vezetője Brian Sikes, valamint a UnitedHealth Group vezérigazgatója, Stephen Hemsley is.

„Közösségünk számára rendkívül nehéz pillanat ez. Békére és a helyi, állami és szövetségi vezetők célzott együttműködésére van szükség, hogy gyors és tartós megoldás szülessen, amely lehetővé teszi a családok, a vállalkozások, a munkavállalók és Minnesota közösségei számára, hogy visszatérhessenek ahhoz a munkához, amellyel egy fényes és prosperáló jövőt építünk” – áll a levélben.

A felhívás egy nappal azután jelent meg, hogy a hatóságok lelőtték a 37 éves Prettit, aki intenzív osztályos ápolóként dolgozott Minneapolisban.

A Trump-kormányzat az utóbbi időszakban megerősített szövetségi rendészeti jelenlétet vezényelt a városba, az illegális bevándorlás elleni fellépés részeként, valamint állítólagos kiterjedt jóléti csalások kivizsgálása céljából.

Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani

Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Brutális időjárás csapott le Amerikára: majdnem egymillió háztartás maradt áram nélkül

Pretti halála a legújabb fejezete annak a feszült szembenállásnak, amely Minnesota hatóságai és a szövetségi bevándorlási szervek között zajlik, és már több esetben is zavargásokhoz vezetett. A hónap elején egy ICE-ügynök egy másik amerikai állampolgárt, Renee Nicole Goodot is lelőtte.

Minnesota demokrata kormányzója, Tim Walz többször felszólította a Trump-adminisztrációt, hogy vonja vissza a szövetségi rendfenntartó erőket az államból. A Fehér Ház ezt eddig elutasította,

és azzal vádolja az állam vezetését, hogy nem működik együtt a szövetségi fellépéssel.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images

