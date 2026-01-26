A szakadék szélén az EU nagy gazdasága, Magyarországnak is hatalmas pofon érik

A német gazdaság tartós növekedési problémáit az álló beruházási dinamika is alátámasztja: a Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint 2025-ben a bruttó állóeszköz-felhalmozás reálértéken 0,5 százalékkal csökkent, immár a negyedik egymást követő évben.
A német beruházási szint ma reálértéken ott tart, ahol 2016-ban.
Az összes beruházás mintegy felét kitevő építési beruházások 0,9 százalékkal estek vissza, és alig haladják meg a 2010-es szintet; különösen a lakásépítés van mély válságban, míg az ipari és infrastrukturális építés csak részben tudott kilábalni a korábbi mélypontokról.
Az állami beruházások sem tudtak érdemben ellensúlyt képezni: a közösségi építési beruházások 2025-ben 0,1 százalékkal csökkentek, egy évvel azután, hogy még jelentősen nőttek. A statisztikai hivatal szerint az infrastruktúra- és klímaalapból finanszírozott projektek hatása az átfutási idők miatt legkorábban 2026-ban jelenhet meg a számokban.
A legélesebb visszaesés ugyanakkor a gép- és berendezésberuházásoknál látható: ezek reálértéken 2,3 százalékkal csökkentek, a gépek és ipari felszerelések esetében pedig 3,3 százalékos volt az esés, zsinórban a negyedik évben.
Ez különösen súlyos, mivel éppen ezek a beruházások határozzák meg a termelékenység jövőbeli alakulását.
Ha az államot – amely az összes beruházás közel egyhatodát adja – kiszűrjük, a kép még borúsabb. A magánépítési beruházások ötödik éve csökkennek, és 2025-ben a 2009-es válság óta nem látott mélypontra estek.
A vállalati gép- és eszközberuházások 5,2 százalékkal zuhantak, és visszacsúsztak a 2014-es szintre.
Mindez annak ellenére történt, hogy a pénzügyminiszter, Lars Klingbeil „beruházási minisztériummá” kívánta alakítani tárcáját, és újra bevezették a gyorsított értékcsökkenést is, amely azonban a jelek szerint nem hozott érdemi fordulatot – emlékeztet a Handelsblatt.
A beruházási gyengeség a munkaerőpiacon is tükröződik. 2025-ben szinte minden hónapban jelentettek be nagyvállalati leépítéseket, tízezres nagyságrendű álláscsökkentésekkel. Bár ezek többnyire nem kényszerű elbocsátások formájában zajlottak, az új felvételek elmaradása miatt a foglalkoztatás csökkenni kezdett.
Az Ifo foglalkoztatási barométere 2026 elején a 2020 májusa óta mért legalacsonyabb szintre süllyedt.
A foglalkoztatottak átlagos száma 2025-ben 46 millió volt, 5 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban; 2006 óta – a pandémiás 2020-at leszámítva – ez volt az első tényleges visszaesés. A csökkenést csak az állami, egészségügyi és oktatási szektor bővülése tompította.
A rövid távú kilátások ugyan valamelyest javultak: a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 2026 első negyedévére 0,3 százalékos növekedést várnak, a beszerzésimenedzser-index 52,5 pontra emelkedett, ami háromhavi csúcs.
A kormány 2026-ra 1,0, 2027-re 1,3 százalékos GDP-növekedést jelez előre, ám a Handelsblatt Research Institute ennél óvatosabb: 0,7, illetve 0,9 százalékot vár.
A jelentés szerint a növekedés jelenleg nagyrészt az állami szektor bővülésére támaszkodik, miközben a magánberuházások és a termelékenység gyengék maradnak – vagyis az élénkülés szerkezete törékeny, és egy önfenntartó fellendülésnek egyelőre nincs szilárd alapja.
Mindez a magyar gazdaság szempontjából is kifejezetten aggasztó, hiszen a két ország ipara – különösen a járműgyártásban, az akkumulátor- és gépiparban – szorosan összefonódott értékláncokon keresztül működik.
Az eddigi adatok alapján 2025-ben a német piac a magyar export mintegy egynegyedét szívta fel, az ipari kivitelben pedig ennél is magasabb volt a kitettség.
Eközben a hazai feldolgozóipari termelés több mint fele német tulajdonú vagy német beszállítói láncokba integrált vállalatokhoz kötődik. Ha Németországban tartósan alacsony marad a beruházási ráta, különösen a gép- és berendezésállomány megújítása, az közvetlenül fékezheti a magyar ipari megrendeléseket, a termelékenység növekedését és a beruházási kedvet is. A német ipari ciklus elhúzódó gyengesége ezért nemcsak külkereskedelmi kockázat, hanem középtávú növekedési korlát is lehet Magyarország számára.
Némi reménysugarat jelenthet, hogy 2025 év végén már életjeleket mutatott a német feldolgozóipar is. Azonban egyelőre nincs hosszú távú trend, ami a kilábalást mutatná.
Címlapkép forrása: EU
