Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki

A vihar különösen veszélyes lehet, mert az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a talaj már teljesen átnedvesedett, így nagyobb az árvíz és a fakidőlések kockázata.

A Met Office narancssárga szélriasztást adott ki Észak-Írország keleti részére, ahol 95–115 km/órás széllökések várhatók.

A tengerparton akár 120 km/órás lökések is előfordulhatnak.

Az ilyen erősségű keleti szél szokatlan a térségben, ezért jelentős fennakadásokra kell számítani. Cornwall, Délnyugat-Wales és Észak-Devon egyes részei sárga riasztás alatt állnak.

A heves esőzés komoly árvízveszélyt jelent Dél-Devonban, Dorset nagy részén, Somerset déli területein és Cornwall délkeleti részén, ahol narancssárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken 30–50 milliméter csapadék hullhat, a magasabban fekvő részeken, például Dél-Dartmoorban akár 60–80 milliméter is.

Északabbra, ahol a csapadék hidegebb légtömegekkel találkozik, havazásra kell készülni. Skóciában és Észak-Angliában 2–5 centiméter hó várható, az 500 méter feletti területeken pedig akár 10–20 centiméter is összegyűlhet.

