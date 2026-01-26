  • Megjelenítés
Az amerikai cégvezetők túltehették magukat a vámháborún, szárnyra kapott a kereslet
Az amerikai cégvezetők túltehették magukat a vámháborún, szárnyra kapott a kereslet

Novemberben az Egyesült Államokban hat hónapja a legnagyobb ütemben, 5,3 százalékkal nőtt a tartós fogyasztási cikkek – vagyis a legalább három évig használható termékek – iránti kereslet, főként a kereskedelmi repülőgépek és más beruházási javak megrendeléseinek köszönhetően - számolt be a Bloomberg.

Az októberi adat még 2,1 százalékos visszaesést mutatott, ehhez képest a novemberi fordulat jelentős. A kereslet élénkülését elsősorban a nagy értékű beruházási eszközök, mindenekelőtt a kereskedelmi repülőgépek iránti megrendelések húzták.

A Kereskedelmi Minisztérium jelentését a szövetségi kormányzati leállás miatt késve hozták nyilvánosságra. A friss adatok szerint az úgynevezett alap tőkejavak – amelyekből kiszűrik a repülőgépeket és a katonai felszereléseket – rendelésállománya a várakozásokat felülmúlva 0,7 százalékkal bővült.

A kereskedelmi repülőgépek rendelései, amelyek hónapról hónapra erősen ingadoznak, ezúttal közel 98 százalékkal ugrottak meg. A Boeing novemberben 164 új megrendelést kapott, szemben az októberi mindössze 15-tel.

A bővülés ugyanakkor szélesebb körű volt: nőttek a kommunikációs berendezések, a számítógépek, a különféle gépek és az elektromos felszerelések rendelései is.

A közgazdászok arra számítanak, hogy idén tovább élénkülnek a vállalati beruházások, ahogy a cégek kihasználják a Donald Trump által tavaly aláírt adócsökkentési törvény nyújtotta kedvezményeket. A mesterséges intelligenciába irányuló fejlesztéseken túl a vállalatok egyre magabiztosabbnak tűnnek beruházási döntéseikben, miután mérséklődtek a kereskedelempolitikai bizonytalanságok és a kereslet gyengülésével kapcsolatos aggodalmak.

Stephen Stanley, a Santander US Capital Markets vezető amerikai közgazdásza szerint a tavalyi év második felének erős alap tőkejavakra vonatkozó rendelési és szállítási adatai arra utalnak, hogy a vállalati beruházások lendülete 2026-ra már érezhetően felépülhet. A vámháborúra utalva hozzátette,

Noha a bizonytalanság messze nem tűnt el, a vezetők úgy tűnik, hogy elérték azt a pontot, amikor elég információjuk van a továbblépésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

