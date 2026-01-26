  • Megjelenítés
FONTOS Felkészülés a pénzügyi tragédiára: magyarok százezreinek a biztosításába nyúl bele az MNB
Az összes hazai szakképzőben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását
Az összes hazai szakképzőben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását

Portfolio
A kormány 2025 tavaszától minden hazai szakképző intézményben bevezetné a mesterséges intelligencia-oktatást, amelyet jelenleg egy több mint 1700 diákot érintő pilot program készít elő – tudta meg a Népszava.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) tájékoztatása szerint folyamatban van annak az előkészítése, hogy a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden hazai szakképző intézményben bevezessék a mesterséges intelligencia oktatását. A program bevezetését egy jelenleg zajló kísérleti időszak előzi meg.

A kezdeményezés előzménye Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tavaly szeptemberi bejelentése, amely szerint 60 hazai és 3 határon túli szakképző intézményben indulnak MI-kurzusok.

A minisztérium tájékoztatása szerint 2025 novemberében a pilot program el is indult, amelyben 95 pedagógus és több mint 1700 diák vesz részt.

A KIM közlése szerint: "Jelenleg a pilot program értékelésével párhuzamosan készítjük elő az MI oktatásának bevezetését valamennyi szakképző intézményben a tavaszi félév folyamán."

A kísérleti szakaszban a tanulók megismerkednek a mesterséges intelligencia történetével, a gépi tanulás alapjaival és az adatok jelentőségével. Emellett elsajátítják a hatékony promptolás technikáját is, vagyis megtanulják, hogyan fogalmazzanak meg megfelelő kérdéseket és utasításokat az MI-rendszerek számára. A képzés része a szöveg- és képgeneráló eszközök használata is. A Logiscool által készített tananyag a KRÉTA rendszeren keresztül érhető el az érintett pedagógusok és diákok számára.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a képzés során kiemelt figyelmet fordítanak az etikai kérdésekre és a technológia társadalmi hatásaira.

A kezdeményezéssel kapcsolatban kritikák is megfogalmazódtak. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke üdvözölte a kreativitásra és kritikai gondolkodásra nevelés célkitűzését, ugyanakkor problémásnak tartja, hogy tanév közben vezetnek be egy teljesen új képzési elemet. Véleménye szerint a pedagógusok megfelelő felkészítéséhez, valamint ahhoz, hogy az MI-oktatást ne önálló tantárgyként, hanem a meglévő tantárgyakba integrálva vezessék be, jóval több időre lenne szükség.

