  • Megjelenítés
Durva vizsgálat indult a mesterséges intelligencia ellen, amely gyerekeket vetkőztet le digitálisan
Gazdaság

Durva vizsgálat indult a mesterséges intelligencia ellen, amely gyerekeket vetkőztet le digitálisan

Portfolio
Az Európai Unió hivatalos vizsgálatot indított Elon Musk közösségi platformja, az X ellen, mert a Grok nevű mesterségesintelligencia-chatbot beleegyezés nélküli, szexuális jellegű deepfake-képeket kezdett generálni - számolt be az ABC News.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy formális eljárást indított az X működésének kivizsgálására. A brüsszeli szabályozók egy már folyamatban lévő, az X ajánlórendszerére vonatkozó vizsgálatot is kiterjesztettek, miután a platform közölte, hogy a felhasználóknak megjelenített bejegyzések kiválasztásához a Grok mesterséges intelligenciáját fogja használni.

A Grok világszerte felháborodást váltott ki, amikor lehetővé tette, hogy a felhasználók képgeneráló és -szerkesztő funkcióival digitálisan levetkőztessenek embereket,

illetve átlátszó bikinibe vagy feltűnően szűk ruhába öltöztessék őket. Kutatók szerint egyes, így készült képeken gyermekek is szerepelhettek. Több kormány betiltotta a szolgáltatást, vagy hivatalos figyelmeztetést adott ki vele kapcsolatban.

Az uniós végrehajtó szerv azt vizsgálja, hogy az X megtette-e a digitális szabályozás által előírt lépéseket az illegális tartalmak – például a manipulált, szexuális jellegű képek – terjedésének megfékezésére. Az Európai Bizottság közleménye szerint ezek a kockázatok ma már valósággá váltak, és az unió polgárait súlyos károknak teszik ki.

Még több Gazdaság

Óriási bejelentés érkezett az erdélyi repülőtérről: minden nap elérhető lesz a magyar főváros

Lantos Csaba elmondta: ekkor derülhetnek ki a részletek a januári rezsistopról

Hogy jutnak lopott műkincsek híres múzeumokba? Nem piti bűnözők terepe az illegális műkereskedelem

A szabályozók azt ellenőrzik, hogy a Grok megfelel-e a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, a DSA előírásainak, amelynek célja az internetezők védelme a káros tartalmakkal és termékekkel szemben.

Az X szóvivője a vizsgálat hírére egy korábbi közleményre hivatkozott. Eszerint a vállalat elkötelezett amellett, hogy az X mindenki számára biztonságos platform legyen, és zéró toleranciát alkalmaz a gyermekek szexuális kizsákmányolásával, a beleegyezés nélküli meztelenséggel és a nem kívánt szexuális tartalmakkal szemben. A január 14-én kiadott nyilatkozat szerint a platform megszünteti annak lehetőségét, hogy a felhasználók bikiniben, fehérneműben vagy más feltűnően kihívó öltözékben ábrázoljanak embereket, de csak ott, ahol ez a jogszabályok szerint illegálisnak minősül.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke közleményében úgy fogalmazott: a nők és gyermekek beleegyezés nélküli szexuális deepfake-képeit az erőszakos és elfogadhatatlan megalázás egyik formájának tekintik. Hozzátette, a vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy az X teljesítette-e a DSA szerinti jogi kötelezettségeit, vagy az európai polgárok – köztük a nők és gyermekek – jogait a szolgáltatás járulékos veszteségének tekintette.

Musk mesterségesintelligencia-vállalata, az xAI tavaly nyáron indította el a Grok képgeneráló eszközét. A probléma azonban csak január végén vált súlyossá, amikor a chatbot látszólag nagyszámú felhasználói kérésnek tett eleget mások által közzétett képek átdolgozására. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Musk a Grokot a riválisokénál kevesebb biztonsági korláttal rendelkező, merészebb alternatívaként hirdeti, és az általa generált képek nyilvánosan láthatók, így gyorsan terjedhetnek.

Az uniós vizsgálat kizárólag a Grok X-en elérhető szolgáltatására terjed ki. A Grok önálló weboldala és külön alkalmazása nem tartozik az eljárás hatálya alá, mivel a DSA jelenleg csak a legnagyobb online platformokra vonatkozik.

Az ügynek nincs hivatalos határideje, és két fő forgatókönyvvel zárulhat: vagy az X magatartásának és gyakorlatainak megváltoztatásával, vagy jelentős pénzbírsággal. Brüsszel decemberben már 120 millió eurós büntetést szabott ki a vállalatra egy korábbi DSA-vizsgálat eredményeként, többek között a felhasználókat csalásoknak és manipulációnak kitevő, megtévesztő kék pipák miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta

Brüsszel megelégelte: független szuperszervezetet hoznának létre Trump kedvenceinek megfékezésére

Szexképek terjedtek Musk platformján, a japánok kiakadtak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility