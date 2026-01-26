Durva vizsgálat indult a mesterséges intelligencia ellen, amely gyerekeket vetkőztet le digitálisan

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy formális eljárást indított az X működésének kivizsgálására. A brüsszeli szabályozók egy már folyamatban lévő, az X ajánlórendszerére vonatkozó vizsgálatot is kiterjesztettek, miután a platform közölte, hogy a felhasználóknak megjelenített bejegyzések kiválasztásához a Grok mesterséges intelligenciáját fogja használni.

A Grok világszerte felháborodást váltott ki, amikor lehetővé tette, hogy a felhasználók képgeneráló és -szerkesztő funkcióival digitálisan levetkőztessenek embereket,

illetve átlátszó bikinibe vagy feltűnően szűk ruhába öltöztessék őket. Kutatók szerint egyes, így készült képeken gyermekek is szerepelhettek. Több kormány betiltotta a szolgáltatást, vagy hivatalos figyelmeztetést adott ki vele kapcsolatban.

Az uniós végrehajtó szerv azt vizsgálja, hogy az X megtette-e a digitális szabályozás által előírt lépéseket az illegális tartalmak – például a manipulált, szexuális jellegű képek – terjedésének megfékezésére. Az Európai Bizottság közleménye szerint ezek a kockázatok ma már valósággá váltak, és az unió polgárait súlyos károknak teszik ki.

A szabályozók azt ellenőrzik, hogy a Grok megfelel-e a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, a DSA előírásainak, amelynek célja az internetezők védelme a káros tartalmakkal és termékekkel szemben.

Az X szóvivője a vizsgálat hírére egy korábbi közleményre hivatkozott. Eszerint a vállalat elkötelezett amellett, hogy az X mindenki számára biztonságos platform legyen, és zéró toleranciát alkalmaz a gyermekek szexuális kizsákmányolásával, a beleegyezés nélküli meztelenséggel és a nem kívánt szexuális tartalmakkal szemben. A január 14-én kiadott nyilatkozat szerint a platform megszünteti annak lehetőségét, hogy a felhasználók bikiniben, fehérneműben vagy más feltűnően kihívó öltözékben ábrázoljanak embereket, de csak ott, ahol ez a jogszabályok szerint illegálisnak minősül.

Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős alelnöke közleményében úgy fogalmazott: a nők és gyermekek beleegyezés nélküli szexuális deepfake-képeit az erőszakos és elfogadhatatlan megalázás egyik formájának tekintik. Hozzátette, a vizsgálatnak azt is tisztáznia kell, hogy az X teljesítette-e a DSA szerinti jogi kötelezettségeit, vagy az európai polgárok – köztük a nők és gyermekek – jogait a szolgáltatás járulékos veszteségének tekintette.

Musk mesterségesintelligencia-vállalata, az xAI tavaly nyáron indította el a Grok képgeneráló eszközét. A probléma azonban csak január végén vált súlyossá, amikor a chatbot látszólag nagyszámú felhasználói kérésnek tett eleget mások által közzétett képek átdolgozására. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Musk a Grokot a riválisokénál kevesebb biztonsági korláttal rendelkező, merészebb alternatívaként hirdeti, és az általa generált képek nyilvánosan láthatók, így gyorsan terjedhetnek.

Az uniós vizsgálat kizárólag a Grok X-en elérhető szolgáltatására terjed ki. A Grok önálló weboldala és külön alkalmazása nem tartozik az eljárás hatálya alá, mivel a DSA jelenleg csak a legnagyobb online platformokra vonatkozik.

Az ügynek nincs hivatalos határideje, és két fő forgatókönyvvel zárulhat: vagy az X magatartásának és gyakorlatainak megváltoztatásával, vagy jelentős pénzbírsággal. Brüsszel decemberben már 120 millió eurós büntetést szabott ki a vállalatra egy korábbi DSA-vizsgálat eredményeként, többek között a felhasználókat csalásoknak és manipulációnak kitevő, megtévesztő kék pipák miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images