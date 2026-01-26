Eddig rejtett mechanizmust fedeztek fel a tudósok – Ez okozhat szélsőséges időjárást

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A tudósok eddig főként a hőmérsékleti és szélviszonyokat vizsgálták az El Niño megértéséhez. Ez a jelenség a trópusi Csendes-óceán periodikus ingadozása a melegebb és hűvösebb állapotok között. A Geophysical Research Letters című folyóiratban megjelent új tanulmány azonban rámutat:

az egyenlítőtől északra fekvő vizek sótartalmának finom tavaszi változásai márciustól májusig jelentősen felerősíthetik az El Niñót, és közel megduplázhatják a szélsőséges események esélyét.

Az El Niño az óceán és a légkör kölcsönhatása által vezérelt természetes ciklus, az ENSO része. Ilyenkor a meleg felszíni vizek kelet felé terjednek a Csendes-óceánon, felmelegítve a jellemzően hűvösebb régiókat, és világszerte megváltoztatják az időjárási mintázatokat. Amikor ezek az események felerősödnek, hatásaik messzire elérnek: egyes területeken aszályt, máshol heves esőzéseket okoznak.

A sótartalom azért fontos tényező, mert a sós víz sűrűbb az édesvíznél. Emiatt befolyásolja az óceáni rétegek elrendeződését és az áramlatok mozgását. Ezek a sűrűségkülönbségek a tengerszintre és a hőszállításra is hatással vannak a Csendes-óceánon.

A kutatók azt találták, hogy tavasszal, amikor az egyenlítői vizek viszonylag édesebbek, az egyenlítőtől északra fekvő területek vizei pedig sósabbak, sajátos mintázat alakul ki. A különböző szélességi körök közötti sótartalom-különbség gradienst hoz létre a tengervízszintben. Ez kelet felé tolja az óceáni áramlatokat és a meleg felszíni vizeket a középső Csendes-óceán felé. Ezek az elmozdulások készítik elő a terepet az El Niño jellegzetes, keleti irányú felmelegedéséhez.

Meglepően nagy lehet ennek a mechanizmusnak a hatása

A tavaszi sómintázat kedvező kiinduló feltételeket teremt az El Niño kialakulásához. Azok a klímamodellek, amelyek a sótartalmat is figyelembe veszik, átlagosan mintegy 20 százalékkal erősebb El Niño-csúcsot mutatnak, mint azok, amelyek ezt nem teszik. A szélsőséges El Niño – amely drámai globális időjárási változásokat válthat ki – valószínűsége pedig közel megduplázódik, amikor ez a mechanizmus aktív.

Korábban azért nem kaptak figyelmet ezek a hatások, mert a klasszikus ENSO-elmélet a szél, a hőmérséklet és az óceánmélység közötti visszacsatolásokra összpontosított, a sótartalmat nem tekintette kulcstényezőnek. A hagyományos modellek ráadásul hajlamosak voltak elsimítani a sótartalom-különbségeket, mivel ezek nehezebben megfigyelhetők és szimulálhatók, mint a hőmérséklet. Az újabb óceánelemzések és a sótartalmat valósághűbben ábrázoló klímamodellek azonban kezdik megváltoztatni ezt a képet.

Az új mechanizmus beépítése a klímamodellekbe gyakorlati előnyökkel is járhat. Az ENSO előrejelzése közismerten nehéz, különösen az év elején. Ha a sótartalom-változások segítenek előkészíteni az óceánt egy erős El Niñóra, akkor ezek folyamatos nyomon követése javíthatja a szezonális előrejelzéseket.

Az El Niño hatása messze túlmutat a Csendes-óceán térségén

Alakítja a csapadékmintázatokat, befolyásolja a hurrikánszezonokat, a mezőgazdasági hozamokat és a tűzveszélyt is. Az erős El Niño-évek gyakran járnak hevesebb esőzésekkel az Egyesült Államok déli részein, miközben Ausztráliában és Indonéziában fokozódó aszállyal kell számolni.

A szélsőséges eseményeket kiváltó folyamatok jobb megértése erősítheti a társadalom alkalmazkodóképességét. A pontosabb korai figyelmeztetések több időt adhatnak a közösségeknek és a döntéshozóknak a felkészülésre a vízgazdálkodás, a katasztrófavédelem és a mezőgazdaság terén is, csökkentve a szélsőséges éghajlati események emberi és gazdasági költségeit.

A sótartalom természetesen csak egy darabja az összetett klímarejtvénynek. A változó éghajlatban, ahol az óceáni hőmérsékletek és áramlási mintázatok is átalakulnak, az El Niñót alakító összes erő – a légköri szelek, a háttérmelegedési trendek, az Indiai- és az Atlanti-óceánnal való kölcsönhatások, valamint a hosszabb távú éghajlati változások – minél pontosabb megértése egyre fontosabbá válik.

