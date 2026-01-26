Evakuálni kellett Dél-Olaszországban és még nincs vége

Szicília szigetén természeti katasztrófa sújtotta Niscemi települését: a kiterjedt földcsuszamlás miatt nagyszabású kitelepítést rendeltek el. A mintegy négy kilométer hosszan elterülő, helyenként hat méter mély talajmozgás következtében
körülbelül ezer lakost kellett biztonságos helyre költöztetni.
A település polgármestere szerint rendkívül súlyos a helyzet. "A polgári védelemmel közösen alternatív megoldásokon dolgozunk. Annak érdekében, hogy a település ne maradjon elszigetelve, egy új útvonal kiépítését is mérlegeljük. A helyzet drámai" – fogalmazott a város vezetője.
Az éjszakai, intenzív esőzések tovább rontották a körülményeket a térségben. A katasztrófa sújtotta övezetben a hatóságok – köztük a polgári védelem munkatársai, tűzoltók és rendőrök – folyamatos, éjjel-nappali felügyeletet biztosítanak. A helyi önkormányzat vezetése lezáratta a forgalom elől a Ponte Olivo és Niscemi közötti összeköttetést biztosító, 10-es jelzésű tartományi utat.
Folytatódik
A meteorológiai és geológiai előrejelzések továbbra is aggasztóak: a földmozgás várhatóan folytatódik, és újabb lakott területeket veszélyeztethet. A fenyegetett zónák közé tartozik Sante Croci, Trappeto, valamint a Via Popolo környéke is. A hatóságok megelőző intézkedésként kiürítették ezeket a városrészeket, mintegy háromszáz családnak kellett elhagynia otthonát. Az érintett lakosokat részben más ingatlanokban, részben a helyi sportcsarnokban helyezték el ideiglenesen.
Az olaszországi természeti csapások sorát a közelmúltban a Harry névre keresztelt ciklon tetézte, amely a múlt héten keletről közelítve söpört végig az ország déli területein. A vihar során 100–120 kilométer per órás széllökéseket és 6–10 méter magas hullámokat mértek, amelyek elsősorban Calabria, Szicília és Szardínia régióit sújtották.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos részleteket közölt Bacsa György az év olajüzletéről
Fókuszban a NIS-tranzakció.
Milliárdos befektetést jelentett be az Nvidia, kilőtt a partnercég árfolyama
Újabb üzlet az AI-univerzumban.
Az ukrán hírszerzésnek sem áll össze a kép: százával állnak a Fath-360-as rakéták az orosz tárolókban, valamiért mégsem vetik be őket
Már 2024 őszén megkezdődött a szállítás Iránból, de még egyet sem lőttek ki az oroszok.
Élőben nézzük végig, ahogy épp próbálják megmenteni a világgazdaságot az összeomlástól
Már begyújtották a kanócot, kérdés, eloltható-e még a tűz.
Lantos Csaba elmondta: ekkor derülhetnek ki a részletek a januári rezsistopról
Napokon belül válaszokat kaphatunk.
Még el sem ült a Mercosur-paktum vihara, Brüsszel már a következő nagy dobására készül
Már kedden bejelenthetik az egyre viharosabb geopolitikai környezet által kikényszerített megállapodást.
Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank, négyszeres kereslet érkezett
4,8% lett a hozam, ami meglehetősen kedvezően hangzik.
Az USA-ba repülne a Wizz Air
Beadták a kérvényt.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.