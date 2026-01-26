Evakuálni kellett Dél-Olaszországban és még nincs vége

Szicília szigetén természeti katasztrófa sújtotta Niscemi települését: a kiterjedt földcsuszamlás miatt nagyszabású kitelepítést rendeltek el. A mintegy négy kilométer hosszan elterülő, helyenként hat méter mély talajmozgás következtében

körülbelül ezer lakost kellett biztonságos helyre költöztetni.

A település polgármestere szerint rendkívül súlyos a helyzet. "A polgári védelemmel közösen alternatív megoldásokon dolgozunk. Annak érdekében, hogy a település ne maradjon elszigetelve, egy új útvonal kiépítését is mérlegeljük. A helyzet drámai" – fogalmazott a város vezetője.

Az éjszakai, intenzív esőzések tovább rontották a körülményeket a térségben. A katasztrófa sújtotta övezetben a hatóságok – köztük a polgári védelem munkatársai, tűzoltók és rendőrök – folyamatos, éjjel-nappali felügyeletet biztosítanak. A helyi önkormányzat vezetése lezáratta a forgalom elől a Ponte Olivo és Niscemi közötti összeköttetést biztosító, 10-es jelzésű tartományi utat.

Folytatódik

A meteorológiai és geológiai előrejelzések továbbra is aggasztóak: a földmozgás várhatóan folytatódik, és újabb lakott területeket veszélyeztethet. A fenyegetett zónák közé tartozik Sante Croci, Trappeto, valamint a Via Popolo környéke is. A hatóságok megelőző intézkedésként kiürítették ezeket a városrészeket, mintegy háromszáz családnak kellett elhagynia otthonát. Az érintett lakosokat részben más ingatlanokban, részben a helyi sportcsarnokban helyezték el ideiglenesen.

Az olaszországi természeti csapások sorát a közelmúltban a Harry névre keresztelt ciklon tetézte, amely a múlt héten keletről közelítve söpört végig az ország déli területein. A vihar során 100–120 kilométer per órás széllökéseket és 6–10 méter magas hullámokat mértek, amelyek elsősorban Calabria, Szicília és Szardínia régióit sújtották.

