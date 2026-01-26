  • Megjelenítés
Evakuálni kellett Dél-Olaszországban és még nincs vége
Gazdaság

Evakuálni kellett Dél-Olaszországban és még nincs vége

Portfolio
Szicílián, Niscemi településén kiterjedt földcsuszamlás miatt mintegy ezer embert kellett evakuálni, miután a talaj négy kilométer hosszan és hat méter mélységben megindult - írja a Telex.

Szicília szigetén természeti katasztrófa sújtotta Niscemi települését: a kiterjedt földcsuszamlás miatt nagyszabású kitelepítést rendeltek el. A mintegy négy kilométer hosszan elterülő, helyenként hat méter mély talajmozgás következtében

körülbelül ezer lakost kellett biztonságos helyre költöztetni.

A település polgármestere szerint rendkívül súlyos a helyzet. "A polgári védelemmel közösen alternatív megoldásokon dolgozunk. Annak érdekében, hogy a település ne maradjon elszigetelve, egy új útvonal kiépítését is mérlegeljük. A helyzet drámai" – fogalmazott a város vezetője.

Az éjszakai, intenzív esőzések tovább rontották a körülményeket a térségben. A katasztrófa sújtotta övezetben a hatóságok – köztük a polgári védelem munkatársai, tűzoltók és rendőrök – folyamatos, éjjel-nappali felügyeletet biztosítanak. A helyi önkormányzat vezetése lezáratta a forgalom elől a Ponte Olivo és Niscemi közötti összeköttetést biztosító, 10-es jelzésű tartományi utat.

Még több Gazdaság

Az amerikai cégvezetők túltehették magukat a vámháborún, szárnyra kapott a kereslet

Óriási bejelentés érkezett az erdélyi repülőtérről: minden nap elérhető lesz a magyar főváros

Durva vizsgálat indult a mesterséges intelligencia ellen, amely gyerekeket vetkőztet le digitálisan

Folytatódik

A meteorológiai és geológiai előrejelzések továbbra is aggasztóak: a földmozgás várhatóan folytatódik, és újabb lakott területeket veszélyeztethet. A fenyegetett zónák közé tartozik Sante Croci, Trappeto, valamint a Via Popolo környéke is. A hatóságok megelőző intézkedésként kiürítették ezeket a városrészeket, mintegy háromszáz családnak kellett elhagynia otthonát. Az érintett lakosokat részben más ingatlanokban, részben a helyi sportcsarnokban helyezték el ideiglenesen.

Az olaszországi természeti csapások sorát a közelmúltban a Harry névre keresztelt ciklon tetézte, amely a múlt héten keletről közelítve söpört végig az ország déli területein. A vihar során 100–120 kilométer per órás széllökéseket és 6–10 méter magas hullámokat mértek, amelyek elsősorban Calabria, Szicília és Szardínia régióit sújtották.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility