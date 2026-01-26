Felléptek volna a Temu ellen, most Budapestre jönnek a csomagok az olasz kormány intézkedése után

Olaszország azért vezette be a 2 eurós illetéket az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti csomagokra, hogy fékezze az olcsó kínai termékek, különösen a Shein és a Temu áruinak beáramlását. A január elsejétől hatályos intézkedés azonban nem érte el a célját: a küldemények egyszerűen más uniós országokon keresztül jutnak be az olasz piacra – tudósított a Financial Times.
Az olasz logisztikai cégek és repülőterek már most jelentős forgalomcsökkenésről számolnak be.
Az olasz vámhivatal adatai szerint január első húsz napjában 36 százalékkal kevesebb, kis értékű csomag érkezett közvetlenül az országba, mint egy évvel korábban.
A milánói Malpensa repülőtér – ahová az Olaszországba légi úton szállított áruk mintegy 60 százaléka fut be – az év eleje óta legalább 30 járatot veszített el. Ezeket Liège-be, Amszterdamba és Budapestre irányították át.
A kiskapu a jelenlegi uniós szabályozásban rejlik: ha egy áru egyszer belépett az egységes piacra, és átesett a vámellenőrzésen, utána szabadon mozoghat a tagállamok között. Így a csomagok más országokban lépnek be az unió területére, majd kamionnal szállítják őket Olaszországba – az illeték megfizetése nélkül.
A Meloni-kormány a 2026-os költségvetés részeként fogadta el az új adót.
Az intézkedéstől idén 122 millió, a következő években pedig évente 245 millió euró bevételt vártak.
A logisztikai szektor szereplői ugyanakkor az illeték felfüggesztését vagy teljes eltörlését sürgetik, arra hivatkozva, hogy az intézkedés elsősorban az olasz logisztikai központokat hozza hátrányos helyzetbe, miközben a kínai csomagáradat nem csökken.
A kormánykoalícióhoz tartozó Forza Italia egyik parlamenti képviselője már benyújtott egy javaslatot az intézkedés július elsejéig történő elhalasztására. Ekkor lép életbe az egész Európai Unióra kiterjedő, 3 eurós vám a kis értékű csomagokra, amely egységes keretet adna a jelenlegi, tagállami szinten bevezetett megoldások helyett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Több bevétel adóemelés nélkül? Kína megpróbálja
Turbó fokozatban a toborzás.
Az EU meghozta a végső döntést: 2027-től tilos az orosz energiaimport, Magyarország jogi eljárással fenyeget
Az Európai Tanács megszavazta a kötelező teljes leválást az orosz fosszilis energiahordozókról.
Kirobbant a fegyverkezési verseny a feszült régióban: elsöprő háborúra készülnek
Hosszú évtizedek óta szunnyadó hatalom ébredt fel.
Videó: páncélosok vannak a forrongó amerikai város utcáin - Rohamosan eszkalálódik a helyzet
Kirendelték a nemzeti gárdát.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Mutatjuk a friss számokat.
Besokallt az elhurcolt elnök utódja: ez már tényleg túlzás, amit az Egyesült Államok csinál
Delcy Rodríguez szerint Venezuelának ne parancsolgassanak Washingtonból.
Szomszédunk fővárosában épít 274 új lakást a Cordia
Nem ez a cég első fejlesztése a román fővárosban.
Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre
Beigazolódott a régi félelem.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.