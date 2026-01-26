Felléptek volna a Temu ellen, most Budapestre jönnek a csomagok az olasz kormány intézkedése után

Visszafelé sült el az olasz kormány 2 eurós illetéke az EU-n kívülről érkező, kis értékű csomagokra: a kínai webáruházak termékei továbbra is elárasztják az országot, csak éppen más uniós tagállamokon keresztül. Az illeték miatt az olasz logisztikai cégek jelentős veszteségeket szenvednek el, miközben elég lett volna júliusig várni, amikor az egész unióban hasonló illetéket vezetnek be. A repülőgépjáratokat többek közt Budapestre irányítják át.

Olaszország azért vezette be a 2 eurós illetéket az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti csomagokra, hogy fékezze az olcsó kínai termékek, különösen a Shein és a Temu áruinak beáramlását. A január elsejétől hatályos intézkedés azonban nem érte el a célját: a küldemények egyszerűen más uniós országokon keresztül jutnak be az olasz piacra – tudósított a Financial Times.

Az olasz logisztikai cégek és repülőterek már most jelentős forgalomcsökkenésről számolnak be.

Az olasz vámhivatal adatai szerint január első húsz napjában 36 százalékkal kevesebb, kis értékű csomag érkezett közvetlenül az országba, mint egy évvel korábban.

A milánói Malpensa repülőtér – ahová az Olaszországba légi úton szállított áruk mintegy 60 százaléka fut be – az év eleje óta legalább 30 járatot veszített el. Ezeket Liège-be, Amszterdamba és Budapestre irányították át.

A kiskapu a jelenlegi uniós szabályozásban rejlik: ha egy áru egyszer belépett az egységes piacra, és átesett a vámellenőrzésen, utána szabadon mozoghat a tagállamok között. Így a csomagok más országokban lépnek be az unió területére, majd kamionnal szállítják őket Olaszországba – az illeték megfizetése nélkül.

A Meloni-kormány a 2026-os költségvetés részeként fogadta el az új adót.

Az intézkedéstől idén 122 millió, a következő években pedig évente 245 millió euró bevételt vártak.

A logisztikai szektor szereplői ugyanakkor az illeték felfüggesztését vagy teljes eltörlését sürgetik, arra hivatkozva, hogy az intézkedés elsősorban az olasz logisztikai központokat hozza hátrányos helyzetbe, miközben a kínai csomagáradat nem csökken.

A kormánykoalícióhoz tartozó Forza Italia egyik parlamenti képviselője már benyújtott egy javaslatot az intézkedés július elsejéig történő elhalasztására. Ekkor lép életbe az egész Európai Unióra kiterjedő, 3 eurós vám a kis értékű csomagokra, amely egységes keretet adna a jelenlegi, tagállami szinten bevezetett megoldások helyett.

