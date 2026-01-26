  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tett a Pepco
Fontos bejelentést tett a Pepco

Portfolio
A Pepco diszkontlánc nem tervez áremelést a nyereségesség javítása érdekében, hanem a hatékonyság növelésével próbál alkalmazkodni a rossz fogyasztói hangulathoz - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A Pepco tavaly értékesítette brit Poundland-üzletágát, így mostantól kizárólag magasabb haszonkulcsú európai tevékenységére koncentrál.

Nem áremelésre építünk, hanem árvezetők akarunk maradni, miközben javítjuk a nyereségességünket

– mondta Hugo van Santen, a Pepco márka pénzügyi igazgatója a Reutersnek.

A varsói tőzsdén jegyzett csoport az új üzletek méretgazdaságosságára, a logisztikai fejlesztésekre és ázsiai beszerzési hálózatára támaszkodik, hogy fenn tudja tartani alacsony árait.

Az olcsó, mindennapi termékekre építő stratégia eddig eredményesnek bizonyult: a decemberrel zárult első pénzügyi negyedévben a bevétel 4,3 százalékkal, 1,4 milliárd euróra nőtt. A fő márka erős teljesítménye ellensúlyozta a Dealz lánc gyengébb számait.

A vállalat hetente nagyjából öt új üzletet nyit, és idén Észak-Macedóniába is belép. Nyugat-Európában is bővülni szeretne, miután Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban sikeresnek bizonyult az üzleti modellje. Van Santen szerint a kisebb városokban működő, sűrű üzlethálózatnak köszönhetően erősödik a cég pozíciója a versenytársakkal, például az LPP Sinsay márkájával szemben.

