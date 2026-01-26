Kigyulladt egy mozdony Vértesszőlősnél

A vasúttársaság tájékoztatása szerint az eset során szerencsére nem történt személyi sérülés. Az oltási munkálatokhoz szükséges biztonsági intézkedések miatt azonban a vasúti szakasz felsővezetékét áramtalanítani kellett, ennek következtében

Tatabánya és Tata között teljesen leállt a vonatforgalom.

Az utasok elszállításáról Tatabánya és Komárom között pótlóbuszokkal gondoskodnak. Az S10-es jelzésű személyvonatok módosított rend szerint, két szakaszra bontva közlekednek: az egyik a Budapest–Tatabánya, a másik a Tata–Győr viszonylaton biztosítja az utazási lehetőséget.

A távolsági és nemzetközi vonatok menetrendje szintén változott. Az InterCity-, valamint a nemzetközi EuroCity- és Railjet-járatok Budapest és Tatabánya között, illetve nyugati végállomásaik és Komárom között közlekednek. A Bregenzből és Bécsből érkező Railjet (165), valamint a budapesti Keleti pályaudvarról 19:40-kor Bécs felé induló Railjet (266) utasainak Tatabánya és Tata között autóbuszra kell átszállniuk a továbbutazáshoz.

A Keleti pályaudvarról 20:40-kor Salzburgba induló Kálmán Imre EuroNight (EN 462) vonat alternatív útvonalon, Székesfehérvár érintésével közlekedik, elkerülve Tatabányát. A kerülőút a magyarországi szakaszon érdemben meghosszabbítja az utazási időt.