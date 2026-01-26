  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad - írja a holtankoljak.hu

A kiskereskedelmi árakat tekintve az alábbiakkal találkozhatunk 2026.01.26-án és várhatóan holnap is: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter
