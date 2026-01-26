  • Megjelenítés
Megszólalt a hitelminősítő a Mol gigaüzletéről
Gazdaság

Megszólalt a hitelminősítő a Mol gigaüzletéről

MTI
Kedvező hatást gyakorol Szerbia adósmegítélésére az a kötelező erejű szándéknyilatkozat, amelyet a Mol-csoport kötött a Gazprom Nyeft társasággal az orosz cég által a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban birtokolt 56,15 százalékos részesedés megvásárlásáról - áll a Moody's Ratings hétfőn Londonban ismertetett szektorelemzésében.

A Moody’s Ratings hétfőn Londonban közzétett szektorelemzése szerint

Szerbia adósbesorolására pozitívan hat a Mol-csoport és a Gazprom Nyeft között megkötött, kötelező érvényű szándéknyilatkozat,

amely az orosz vállalat NIS-ben (Naftna Industrija Srbije) birtokolt 56,15 százalékos részesedésének megvásárlására vonatkozik.

A Mol a múlt héten jelentette be az adásvételi tranzakciót előirányzó szándéknyilatkozat aláírását, a tájékoztatás szerint a felek 2026. március 31-ig szeretnék aláírni a szerződést. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogénkutatási és -kitermelési portfóliójára is.

Még több Gazdaság

Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról

Zsiday Viktor: ez az igazi buborék

Fontos bejelentést tett a Pepco

A tranzakció előzményeként az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás és a pancsovai finomító is, amely Szerbia egyetlen kőolajfeldolgozó üzeme. Az OFAC azonban december 31-én külön engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását, a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat, egyúttal lehetőséget biztosított arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről.

A Moody's Ratings hétfői helyzetértékelése szerint az erről kötött szándéknyilatkozat érdemi előrelépést jelent az Egyesült Államok által a szankciók indokaként megjelölt tulajdonlási probléma megoldása felé. A nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzése szerint

a fejlemény egyúttal mérsékli a szerbiai üzemanyagellátás körül kialakult bizonytalanságokat, és ez kedvező hatást gyakorol Szerbia adósminőségi megítélésére.

A Moody's közölte: a szándéknyilatkozat aláírása igazolja azt a korábbi várakozását, hogy Szerbiának megvan az intézményi kapacitása és geopolitikai rugalmassága a külső nyomásgyakorlások kezelésére és egy esetleges széleskörű, makrogazdasági szintű felfordulás megelőzésére.

A hitelminősítő is kiemeli, hogy a NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, országszerte kiterjedt kiskereskedelmi hálózatot tart fenn több mint 300 töltőállomással, emellett az ország benzin- és dízelellátásának több mint 80 százalékát biztosítja. A Moody's szerint mindez azt jelenti, hogy egy esetleges elhúzódó ellátási kiesésnek potenciálisan jelentős gazdasági kihatásai lehetnének. A Moody's Ratings ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy Szerbia egy ideje már készült az amerikai szankciókra, és korábban beszerzett készletek felhasználásával biztosítani tudta a piaci ellátást, elkerülve a széleskörű üzemanyaghiány kialakulását.

A hitelminősítő szerint ezek a fejlemények jelzik a szerb hatóságok képességét

a gondosan kialakított geopolitikai egyensúly megteremtésére az orosz és a nyugati gazdaságok között.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility