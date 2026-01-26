Megszólalt a hitelminősítő a Mol gigaüzletéről

A Moody’s Ratings hétfőn Londonban közzétett szektorelemzése szerint
Szerbia adósbesorolására pozitívan hat a Mol-csoport és a Gazprom Nyeft között megkötött, kötelező érvényű szándéknyilatkozat,
amely az orosz vállalat NIS-ben (Naftna Industrija Srbije) birtokolt 56,15 százalékos részesedésének megvásárlására vonatkozik.
A Mol a múlt héten jelentette be az adásvételi tranzakciót előirányzó szándéknyilatkozat aláírását, a tájékoztatás szerint a felek 2026. március 31-ig szeretnék aláírni a szerződést. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet a pancsovai olajfinomítón túl kiterjed a NIS kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogénkutatási és -kitermelési portfóliójára is.
A tranzakció előzményeként az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) tavaly októberben, az orosz energiaszektort célzó intézkedések részeként szankciókat vezetett be a NIS ellen. A korlátozások következtében leállt a Horvátországon keresztül zajló kőolajszállítás és a pancsovai finomító is, amely Szerbia egyetlen kőolajfeldolgozó üzeme. Az OFAC azonban december 31-én külön engedélyt adott ki, amely lehetővé tette a NIS számára a finomítói feldolgozás folytatását, a nyersolaj importját és egyes pénzügyi tranzakciókat, egyúttal lehetőséget biztosított arra is, hogy a vállalat 2026. március 24-éig tárgyaljon az orosz tulajdonban lévő vagyonrészek értékesítéséről.
A Moody's Ratings hétfői helyzetértékelése szerint az erről kötött szándéknyilatkozat érdemi előrelépést jelent az Egyesült Államok által a szankciók indokaként megjelölt tulajdonlási probléma megoldása felé. A nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett szektorelemzése szerint
a fejlemény egyúttal mérsékli a szerbiai üzemanyagellátás körül kialakult bizonytalanságokat, és ez kedvező hatást gyakorol Szerbia adósminőségi megítélésére.
A Moody's közölte: a szándéknyilatkozat aláírása igazolja azt a korábbi várakozását, hogy Szerbiának megvan az intézményi kapacitása és geopolitikai rugalmassága a külső nyomásgyakorlások kezelésére és egy esetleges széleskörű, makrogazdasági szintű felfordulás megelőzésére.
A hitelminősítő is kiemeli, hogy a NIS üzemelteti Szerbia egyetlen olajfinomítóját, országszerte kiterjedt kiskereskedelmi hálózatot tart fenn több mint 300 töltőállomással, emellett az ország benzin- és dízelellátásának több mint 80 százalékát biztosítja. A Moody's szerint mindez azt jelenti, hogy egy esetleges elhúzódó ellátási kiesésnek potenciálisan jelentős gazdasági kihatásai lehetnének. A Moody's Ratings ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy Szerbia egy ideje már készült az amerikai szankciókra, és korábban beszerzett készletek felhasználásával biztosítani tudta a piaci ellátást, elkerülve a széleskörű üzemanyaghiány kialakulását.
A hitelminősítő szerint ezek a fejlemények jelzik a szerb hatóságok képességét
a gondosan kialakított geopolitikai egyensúly megteremtésére az orosz és a nyugati gazdaságok között.
Címlapkép forrása: Portfolio
