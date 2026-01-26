  • Megjelenítés
Orbán Viktor rendkívüli utasítást adott Szijjártó Péternek
Gazdaság

Orbán Viktor rendkívüli utasítást adott Szijjártó Péternek

Portfolio
Orbán Viktor egy Facebook-videójában bejelentette, hogy utasította Szijjártó Péter külügyminisztert Ukrajna magyarországi nagykövetének bekérésére, miután a nemzetbiztonsági szervezetek megállapították, hogy politikai vezetők összehangolt kampányba kezdtek a magyar választásokba való beavatkozás céljából.

A miniszterelnök szerint a múlt héten ukrán politikai vezetők, köztük maga az elnök is "durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben".

A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba

– közölte Orbán Viktor.

Január második felében újabb diplomáciai feszültség alakult ki Magyarország és Ukrajna között: Kijev január 21-én bekérette a magyar nagykövetet, amit a budapesti kormány a „nemzeti petíció” miatt tett tiltakozásként értelmezett, és durva beavatkozásnak minősített.

Ugyanezen a napon Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az ukrán fél a jövőben korlátozhatja a magyar kormányzati tisztségviselők kárpátaljai látogatásait, ezt azonban ukrán részről hivatalosan nem erősítették meg.

A feszült hangulatot tovább fokozta, hogy Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon bírálta az európai – köztük a magyar – támogatások mértékét, amire Orbán Viktor nyilvánosan reagált, kijelentve: az ukrán elnök félreérti a helyzetet.

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Nagyon súlyos a helyzet Kijevben

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

