Zsiday Viktor: ez az igazi buborék
Zsiday Viktor: ez az igazi buborék

A geopolitikai kockázatok árazása egyre inkább buborékszerű jegyeket mutat a tőkepiacokon: a befektetők a növekvő nemzetközi feszültségek miatt hadiipari részvényekbe és nemesfémekbe menekítik a pénzüket. Szakértők szerint azonban éppen ezekben az eszközosztályokban alakult ki túlárazottság, nem pedig a gyakran emlegetett mesterségesintelligencia-szektorban - írja Zsiday Viktor a blogján.
Az elmúlt évtizedben alapvetően átalakult a tőkepiaci elemzések világa. Míg korábban a geopolitikai kockázatok értékelése csak marginális szerepet játszott a befektetési döntésekben, mára meghatározó tényezővé vált. A befektetési bankok sorra hozzák létre, illetve jelentősen bővítik geopolitikai elemző részlegeiket, a piaci szereplők pedig a klasszikus pénzügyi szakirodalom mellett egyre gyakrabban fordulnak történelmi munkákhoz és katonai szakértők elemzéseihez.

Ez a paradigmaváltás látványos árfolyam-emelkedést hozott a védelmi szektorban és a biztonságos menedéknek tartott eszközöknél - írj a szakértő. A hadiipari részvények szárnyalnak, miközben az arany, és különösen az ezüst ára rendkívüli ütemben emelkedett. A befektetők a piacokon egy instabil, konfliktusokkal terhelt és kiszámíthatatlan jövőt áraznak be.

Az ezüst árfolyama néhány hét alatt gyakorlatilag megháromszorozódott, ami a piaci túlfűtöttség egyértelmű jele lehet. Miközben sokan a mesterségesintelligencia-szektorban keresik a spekulatív buborék jeleit, a valódi túlárazottság inkább a geopolitikai félelmek által hajtott eszközöknél látszik kirajzolódni - véli Zsiday Viktor.

A piaci mániák gyakran jellegzetes módon érnek véget: hirtelen árfolyam-gyorsulással, vagy valamilyen szimbolikus eseménnyel, például egy nagy volumenű részvénykibocsátással, illetve jelentős vállalati felvásárlással vagy fúzióval. Ebből a szempontból figyelemre méltó a Czechoslovak Group közelgő tőzsdei bevezetése. A fegyvergyártással foglalkozó vállalat egycsapásra Közép-Kelet-Európa egyik legértékesebb tőzsdei szereplőjévé válhat, ami szintén a szektor túlfűtöttségére utalhat.

A világ maradhat veszélyes hely

Fontos kiemelni, hogy a világ valóban maradhat összetett és veszélyes hely, akár további fegyveres konfliktusokkal is.

A kérdés az, hogy mindez milyen mértékben tükröződik már most az árfolyamokban.

Ha a jelenlegi kockázatok teljes egészében beépültek az árakba, akkor további érdemi emelkedés csak akkor várható, ha a helyzet a vártnál is kedvezőtlenebb irányt vesz.

A gazdaságtörténet tapasztalatai szerint a passzív, reáleszközökbe történő befektetések hosszú távon általában jó hozamot biztosítanak, feltéve hogy a befektető elkerüli a spekulatív buborékokat és a katasztrofális eseményeket, például a háborúkat vagy a kisajátításokat. Jesse Livermore legendás tőzsdespekulátor szerint éppen a piaci mániák utolsó szakaszában lehet a legnagyobb nyereséget realizálni, ugyanakkor ekkor a legnagyobb veszteség kockázata is.

A jelenlegi piaci környezetben ezért különösen fontos az óvatosság.

Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy érdemes lenne shortolni a túlárazottnak tűnő eszközöket, hiszen a buborékok kipukkanásának időzítése szinte lehetetlen feladat

- véli az elemző. Inkább azt érdemes átgondolni, milyen súllyal szerepeljenek a portfóliókban azok az eszközök, amelyek lényegében kizárólag a geopolitikai félelmek erősödéséből profitálnak.

