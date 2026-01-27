A budapesti reptér közvetlen közelében drónoztak, lépett a rendőrség

A Készenléti Rendőrség (KR) Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektet a repülőeszközök, valamint a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzésére.

Ennek oka nem más, mint hogy egyre több eszköz és jármű használja a légteret, és ezzel párhuzamosan megnövekedett a légtérsértések száma is.

Legutóbb január 20-án kellett a KR légirendészeinek ilyen eset miatt intézkedniük. Vecsésen történt az incidens. Egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi. Az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, mely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Elmondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a légi közlekedés résztvevőinek veszélyeztetése különösen veszélyes cselekmény, amelynek megakadályozása elsődleges szempont a repülésbiztonság fenntartása céljából.

A légtérsértések kiemelt légiközlekedés-biztonsági kockázatot jelentenek.

A drónozók figyelmébe ajánlják a HungaroControl által összeállított tudástárat, melyben minden megtalálható a Magyarország légterében történő szabályos drónozással kapcsolatban.