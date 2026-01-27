  • Megjelenítés
A budapesti reptér közvetlen közelében drónoztak, lépett a rendőrség
Gazdaság

A budapesti reptér közvetlen közelében drónoztak, lépett a rendőrség

Portfolio
Szabálytalanul reptette drónját egy budapesti férfi Vecsésen. A készenléti rendőrök intézkedtek vele szemben, írja a police.hu.

A Készenléti Rendőrség (KR) Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálata a légtér védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektet a repülőeszközök, valamint a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzésére.

Ennek oka nem más, mint hogy egyre több eszköz és jármű használja a légteret, és ezzel párhuzamosan megnövekedett a légtérsértések száma is.

Legutóbb január 20-án kellett a KR légirendészeinek ilyen eset miatt intézkedniük. Vecsésen történt az incidens. Egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját egy férfi. Az eszköz több alkalommal 3000 méteres magasságba is felemelkedett, irányítója pedig ezen túl több olyan szabályt is megszegett, mely a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozik.

Amikor a rendőrök igazoltatták, a budapesti férfi nem is tagadta, hogy nincs tisztában a rá vonatkozó szabályokkal. Elmondta, hogy szabadidős célból drónozott, és elismerte a jogsértést.

Még több Gazdaság

Üzenet az űrből − A Föld bolygó lesz a leghálásabb, ha az adatközpontok feljebb költöznek

Újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Tekintve, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelségében repült az eszköz, ezzel veszélyeztette az oda érkező és onnan induló közforgalmi járatokat.

A férfi ellen több eljárás indult a súlyos jogsértések miatt. A Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet, a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság szabálysértési, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított vele szemben.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a légi közlekedés résztvevőinek veszélyeztetése különösen veszélyes cselekmény, amelynek megakadályozása elsődleges szempont a repülésbiztonság fenntartása céljából.

A légtérsértések kiemelt légiközlekedés-biztonsági kockázatot jelentenek.

A drónozók figyelmébe ajánlják a HungaroControl által összeállított tudástárat, melyben minden megtalálható a Magyarország légterében történő szabályos drónozással kapcsolatban.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility