Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

A Trump-kormányzat információs tér elárasztására vonatkozó stratégiája megnehezítheti annak felismerését, hogy mikor következik be a fordulópont az Egyesült Államok autoritarianizmusba való sodródásában. Egyesek szerint éppen ez a célja ennek a stratégiának, amely a polgárok jogainak és az intézményi ellenőrzés fokozatos korlátozásán alapul. Az azonban fordulópont lehet, hogy két amerikai állampolgárt öltek meg januárban a Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) ügynökei Minneapolisban.

Az autoriter kormányzatok egyik fontos megkülönböztető jellemzője, hogy képesek túlzott erőszakot alkalmazni ellenfeleikkel szemben. Minden kormány bevet kényszerítő erőt a rendfenntartás során, de vannak egyértelmű határok. A brit kormány alkalmazhat erőszakot bizonyos területek tüntetőktől való megtisztítására. A különböző intézményi ellenőrzések és az autoritarianizmus elleni normák ereje miatt elképzelhetetlen, hogy a rendőrség válogatás nélkül megölje a tüntetőket az Egyesült Királyságban.

Ezzel szemben egyáltalán nem volt meglepő, amikor az Arab Tavasz során kirobbant tüntetésekre az akkori szíriai elnök, Bassár el-Aszad gyilkos erőszakkal reagált. A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy az autoriter kormányok ilyen erőszakot alkalmazhatnak és fognak is alkalmazni az ellenzék, a független média és a civil társadalom más pillérei ellen.

Az ellenzék ilyen erőszakos elnyomása demokratikus vagy általánosságban nem autoriter társadalmakban több akadályba ütközik. Először is, egy ilyen fellépés sokkot és felháborodást váltana ki mind az államigazgatás más szervei, mind a civil társadalom részéről, így valószínűleg kontraproduktív lenne. Másodsorban, a kormány nem is lehet biztos abban, hogy a biztonsági erők végrehajtanak egy ilyen parancsot. Trump első hivatali ideje alatt az amerikai katonai vezetők egyértelművé tették, hogy ezt nem fogják megtenni.