Csúcsra járatta kínai beruházásait az EU vezető hatalma
Gazdaság

Portfolio
2025-ben négyéves csúcsra emelkedtek a német vállalatok kínai beruházásai: január és november között több mint 7 milliárd eurót fektettek be Kínában, ami az IW német gazdaságkutató intézet adatai szerint 55,5 százalékkal haladja meg az előző két év, 2023 és 2024 egyenként mintegy 4,5 milliárd eurós szintjét.

Az adatok arra utalnak, hogy Donald Trump agresszív kereskedelempolitikája – különösen az EU-s termékekre kivetett 15 százalékos vámok – arra ösztönzi Európa vezető gazdaságának vállalatait, hogy alternatívaként erősebben Kína felé forduljanak. Ezzel szemben

a német cégek ez idő alatt csaknem a felére csökkentették amerikai beruházásaikat.

A stratégiai váltást a geopolitikai feszültségektől való félelem is hajtja. A cégek úgy építik ki kínai üzletágaikat, hogy azok önállóan is működőképesek legyenek egy esetleges nagyobb kereskedelmi zavar idején.

Sok vállalat úgy gondolkodik: ha Kínában csak a kínai piacra termelek, csökkentem a kitettségemet a lehetséges vámokkal és exportkorlátozásokkal szemben.

– mondta el Jürgen Matthes, az IW nemzetközi gazdaságpolitikáért felelős vezetője.

A BASF-tól és a Volkswagentől az Infineonon át a Mercedes-Benzig számos német nagyvállalat erősen függ a kínai piactól, ahol a világ autóiparának és vegyiparának jelentős része összpontosul.

Az ebm-papst ventilátor- és motorgyártó vállalat tavaly például 30 millió eurót fektetett kínai üzemeinek bővítésébe, ami teljes beruházásainak több mint ötödét tette ki. Elmondásuk szerint ez a modell "különösen stabilnak" bizonyult a vámok és geopolitikai feszültségek idején.

Kína tavaly "visszaszerezte" Németország legnagyobb kereskedelmi partnerének címét, miután 2024-ben átmenetileg az Egyesült Államok előzte meg ebben a rangsorban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

