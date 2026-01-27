Csúcsra járatta kínai beruházásait az EU vezető hatalma

Az adatok arra utalnak, hogy Donald Trump agresszív kereskedelempolitikája – különösen az EU-s termékekre kivetett 15 százalékos vámok – arra ösztönzi Európa vezető gazdaságának vállalatait, hogy alternatívaként erősebben Kína felé forduljanak. Ezzel szemben
a német cégek ez idő alatt csaknem a felére csökkentették amerikai beruházásaikat.
A stratégiai váltást a geopolitikai feszültségektől való félelem is hajtja. A cégek úgy építik ki kínai üzletágaikat, hogy azok önállóan is működőképesek legyenek egy esetleges nagyobb kereskedelmi zavar idején.
Sok vállalat úgy gondolkodik: ha Kínában csak a kínai piacra termelek, csökkentem a kitettségemet a lehetséges vámokkal és exportkorlátozásokkal szemben.
– mondta el Jürgen Matthes, az IW nemzetközi gazdaságpolitikáért felelős vezetője.
A BASF-tól és a Volkswagentől az Infineonon át a Mercedes-Benzig számos német nagyvállalat erősen függ a kínai piactól, ahol a világ autóiparának és vegyiparának jelentős része összpontosul.
Az ebm-papst ventilátor- és motorgyártó vállalat tavaly például 30 millió eurót fektetett kínai üzemeinek bővítésébe, ami teljes beruházásainak több mint ötödét tette ki. Elmondásuk szerint ez a modell "különösen stabilnak" bizonyult a vámok és geopolitikai feszültségek idején.
Kína tavaly "visszaszerezte" Németország legnagyobb kereskedelmi partnerének címét, miután 2024-ben átmenetileg az Egyesült Államok előzte meg ebben a rangsorban.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Kijevnél pattog most a labda.
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra
Trump hamarosan dönthet.
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Hiánycikk lehet a Storm Shadow.
Kiderült, mennyivel növelnék idén a fizetéseket a vállalatok
Ettől nem lesznek boldogok a magyar munkavállalók.
Számvetés: mérlegen az elmúlt másfél évtized magyar gazdaságpolitikája
Kiábrándítóan alakultak régiós viszonylatban a hazai gazdasági-jóléti körülmények.
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Ez majdnem duplája annak, amit eddig a kormány tervezett.
Felszólít Zelenszkij: ennél gyorsabban kell reagálni
Elégtelennek nyilvánította az eddigi eredményeket.
Megdöbbentő folyamatok zajlanak a grönlandi jégtakaró alatt
Nem pont ezt várnánk.
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
A legjobb bankszámla relatív - íme az OTP új ingyenes ajánlata
A legjobb bankszámla fogalma mindenkinél mást jelenthet: más csomag éri meg annak, aki főleg online bankol, és megint más annak, aki sokat utazik, prémium szolgáltatásokat keres, vagy épp álla
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!