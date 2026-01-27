  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be
Gazdaság

Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be

Portfolio
A német pénzügyminisztérium a 2027-es szövetségi költségvetés előkészítésekor minden tárcától megtakarításokat vár el. Steffen Meyer költségvetési államtitkár körlevelében – amelybe a Reuters hírügynökség betekintést nyert – hangsúlyozta, hogy minden minisztériumnak hozzá kell járulnia a strukturális konszolidációhoz - írta meg a Handelsblatt.

Steffen Meyer költségvetési államtitkár szerint az összesített költségvetési helyzet miatt a pénzügyi mozgástér erősen korlátozott. A pénzügyminisztérium elvárása, hogy minden tárca alapjaiban vizsgálja felül kiadásait, és egyértelműen meghatározza a saját prioritásait.

A körlevél konkrét számokat nem tartalmaz,

a pénzügyminisztérium azonban nemrég közölte, hogy a 2027 és 2029 közötti időszakban összesen több mint 140 milliárd eurós hiányt kell pótolni.

A 2027-es évre jelenleg mintegy 22 milliárd eurós költségvetési rés látszik. Ezt egy több mint 10 milliárd eurós tartalék csaknem a felére csökkentheti, a 2028-as és 2029-es évekre vonatkozóan a hiány azonban évente meghaladhatja a 60 milliárd eurót.

Ez többek között a növekvő szociális kiadásoknak köszönhető, miközben a gyenge gazdasági helyzet miatt az adóbevételek is elmaradnak a várakozásoktól.

A minisztériumoknak nemcsak a 2027-es évre kell megoldásokat találniuk, egy ekkora hiányt ugyanis csak hosszú távú stratégiai tervezéssel lehet eltüntetni. Meyer levelében azt írta, hogy a stratégiának az új pénzügyi terv minden évében meg kell jelennie.

A minisztériumoknak ráadásul további problémákat okozhatnak a CDU/CSU és az SPD által ígért adócsökkentések, mellyel szövetségi kormány elsősorban az alacsony és közepes jövedelműek helyzetét kívánja megkönnyíteni. Az adóreform várhatóan még ebben az évben bevezetésre kerül, és legkésőbb 2027. január 1-jén lép hatályba.

A szűkös költségvetési helyzetre való tekintettel az SPD a kiadások racionalizálásával egyidejűleg a bevételek növelését is szorgalmazza. A párt például magasabb adókulcsot szeretne a magas jövedelműek számára, valamint magasabb öröklési adót. Lars Klingbel pénzügyminiszter a többi minisztériumnak írt leveleiben azt írja, hogy

a költségvetés tervezési folyamatában minden lehetséges bevételnövelő intézkedést figyelembe kell venni.

A menetrend szerint a kabinet 2026. április 29-én hagyja jóvá a költségvetés fő paramétereit. A kormány költségvetési tervezetét és a hozzá kapcsolódó pénzügyi tervet 2026. július 8-án fogadják el, mielőtt az a Bundestag és a Bundesrat elé kerül.

A költségvetés hiányzó forrásai körüli kapkodás tovább erősíti a német gazdaság küszködéséről szóló narratívát, amelyet a beruházások alacsony szintje, a vállalatok versenyképességi problémái, valamint az export és a feldolgozóipar romló teljesítménye húz alá.

Bár a 2025-ben kezdődő szövetségi gazdaságélénkítés várhatóan képes lesz stabilizálni a belső keresletet és 1 százalék körüli növekedést generálni, a szakértők szerint a reformok hatása csak lassan és korlátozott mértékben jelentkezik majd.

