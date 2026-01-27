  • Megjelenítés
Egyre nagyobb a chiphiány, élesen reagál az egyik legnagyobb gyártó
Gazdaság

Egyre nagyobb a chiphiány, élesen reagál az egyik legnagyobb gyártó

Portfolio
A Micron Technology mintegy 24 milliárd dolláros beruházással bővíti szingapúri memóriachip-gyártó kapacitását, hogy a globális kínálathiány közepette növelje termelését - írta a Cnbc.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Micron közleménye szerint a beruházás 700 ezer négyzetlábnyi új tisztatérrel növeli a meglévő NAND-gyártó komplexumot Szingapúrban. A tisztaterek szigorúan ellenőrzött gyártóterületek, amelyek minimálisra csökkentik a szennyeződés kockázatát. A személyi számítógépekben, szerverekben és okostelefonokban széles körben használt

NAND memóriachipek tömegtermelése várhatóan 2028 második felében indul.

A NAND-technológia iránti kereslet az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett, elsősorban a mesterséges intelligencia és az adatközpontokra épülő alkalmazások gyors terjedése miatt. A hiányra reagálva a Micron és versenytársai, köztük a Samsung Electronics és az SK Hynix, egyaránt növelik kibocsátásukat.

A Micron emellett egy 7 milliárd dollár értékű, fejlett csomagolóüzemet is épít Szingapúrban, ahol nagy sávszélességű memóriát (HBM) gyártanak majd mesterségesintelligencia-alkalmazásokhoz. A gyártók HBM-termelés felé fordulása ugyanakkor más típusú memóriachipek hiányát okozta, amely egyes becslések szerint akár 2027 végéig is elhúzódhat.

A vállalat szerint a HBM-létesítmény 2027-ben már érdemben hozzájárulhat a Micron kínálatához, és a későbbiekben szinergiák alakulhatnak ki a NAND- és a DRAM-gyártás között.

Az új NAND-bővítés mintegy 1600 új munkahelyet teremt mérnöki és üzemeltetési területen, míg a HBM-üzem további mintegy 1400 pozíciót hoz létre Szingapúrban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

