Gigantikus üzletet kötött a Meta: hatmilliárd dollárért vásárolnak egyetlen alkatrészből
Gazdaság

Portfolio
A Meta 2030-ig akár 6 milliárd dollárt is hajlandó fizetni a 175 éves Corning üveggyártónak az adatközpontjaihoz szükséges üvegszálas kábelekért, hogy lépést tartson a mesterséges intelligencia óriási kapacitásigényével - írta a Cnbc.

Wendell Weeks, a Corning vezérigazgatója közölte, hogy

a vállalat 2030-ig összesen akár 6 milliárd dollár értékben szállíthat üvegszálas kábeleket a Metának.

A megrendelés a Meta mesterségesintelligencia-stratégiájához szükséges adatközponti bővítések része.

A Corning éppen bővíti észak-karolinai gyárát, hogy ki tudja elégíteni nemcsak a Meta, hanem az Nvidia, az OpenAI, a Google, az Amazon és a Microsoft egyre növekvő igényeit is. A beruházás befejezése után a világ legnagyobb üvegszálas kábelgyára jön létre. Weeks elmondása szerint "szinte minden ügyfelük" azt kérdezi, hogyan tudnának még többet szállítani nekik, és szerinte már jövőre a nagy felhőszolgáltatók válhatnak a cég legnagyobb vásárlóivá.

A Corning részvényei az elmúlt egy évben több mint 75 százalékkal emelkedtek.

A vállalat legnagyobb és leggyorsabban növekvő üzletágává az optikai kommunikáció vált.

corning

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

