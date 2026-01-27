Gombaként ugranak elő az új adatközpontok - Most 15 építésére bólintottak rá

A frissen jóváhagyott tervek alapján

a Microsoft összesen 15 új adatközpontot épít Mount Pleasantben, a már meglévő létesítménye közelében.

A Microsoft az Amazonnal, a Google-lal és az Oracle-lel versenyez az Nvidia chipekkel felszerelt, nagy teljesítményű adatközpontok kiépítéséért, amelyek a generatív mesterségesintelligencia-modellek tanítását és működtetését szolgálják.

Az ilyen létesítmények számára megfelelő helyszínt találni egyre nehezebb. Ennek egyik oka az energiaellátás korlátossága, a másik a helyi lakosok ellenállása. A szomszédos Caledonia településen például szeptemberben visszavonult a Microsoft, miután sokan tiltakoztak a tervezett övezeti átminősítés ellen.

Mount Pleasantben ezzel szemben többnyire támogatják a beruházást. A település azonban korábban már megégette magát: 2017-ben a Foxconn 10 milliárd dolláros gyárat és 13 ezer munkahelyet ígért, a hírt pedig akkoriban Donald Trump elnök is látványosan népszerűsítette. Az önkormányzat telkeket vásárolt, jelentős állami pénzek áramlottak az infrastruktúra-fejlesztésbe, a Foxconn azonban nem tartotta be ígéreteit. 2023-ra mindössze ezer embert foglalkoztatott az államban, a település pedig több mint 250 millió dolláros adóssággal maradt.

A Microsoft most két telken tervezi az építkezést, a meglévő telephelyétől északnyugatra. A tervek szerint

közel 830 ezer négyzetméternyi épület és három alállomás épülne, a beruházás adóköteles értéke pedig meghaladja a 13 milliárd dollárt.

A képviselő-testület hétfőn egyhangúlag elfogadta a terveket. A közmeghallgatáson hatan támogatták a beruházást, hárman pedig aggályokat fogalmaztak meg. Az egyik ellenvélemény szerint az adatközpontok építésénél keletkező munkahelyek csak ideiglenesek.

A településfejlesztési igazgató szerint a 15 új adatközpont nem igényel majd több vizet, mint az évi 31,8 millió liter, amelyet jelenleg a közeli Racine városától kapnak. A Microsoft most benyújthatja a végleges mérnöki terveket és az építési engedély iránti kérelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio