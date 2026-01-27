Gombaként ugranak elő az új adatközpontok - Most 15 építésére bólintottak rá

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A frissen jóváhagyott tervek alapján
a Microsoft összesen 15 új adatközpontot épít Mount Pleasantben, a már meglévő létesítménye közelében.
A Microsoft az Amazonnal, a Google-lal és az Oracle-lel versenyez az Nvidia chipekkel felszerelt, nagy teljesítményű adatközpontok kiépítéséért, amelyek a generatív mesterségesintelligencia-modellek tanítását és működtetését szolgálják.
Az ilyen létesítmények számára megfelelő helyszínt találni egyre nehezebb. Ennek egyik oka az energiaellátás korlátossága, a másik a helyi lakosok ellenállása. A szomszédos Caledonia településen például szeptemberben visszavonult a Microsoft, miután sokan tiltakoztak a tervezett övezeti átminősítés ellen.
Mount Pleasantben ezzel szemben többnyire támogatják a beruházást. A település azonban korábban már megégette magát: 2017-ben a Foxconn 10 milliárd dolláros gyárat és 13 ezer munkahelyet ígért, a hírt pedig akkoriban Donald Trump elnök is látványosan népszerűsítette. Az önkormányzat telkeket vásárolt, jelentős állami pénzek áramlottak az infrastruktúra-fejlesztésbe, a Foxconn azonban nem tartotta be ígéreteit. 2023-ra mindössze ezer embert foglalkoztatott az államban, a település pedig több mint 250 millió dolláros adóssággal maradt.
A Microsoft most két telken tervezi az építkezést, a meglévő telephelyétől északnyugatra. A tervek szerint
közel 830 ezer négyzetméternyi épület és három alállomás épülne, a beruházás adóköteles értéke pedig meghaladja a 13 milliárd dollárt.
A képviselő-testület hétfőn egyhangúlag elfogadta a terveket. A közmeghallgatáson hatan támogatták a beruházást, hárman pedig aggályokat fogalmaztak meg. Az egyik ellenvélemény szerint az adatközpontok építésénél keletkező munkahelyek csak ideiglenesek.
A településfejlesztési igazgató szerint a 15 új adatközpont nem igényel majd több vizet, mint az évi 31,8 millió liter, amelyet jelenleg a közeli Racine városától kapnak. A Microsoft most benyújthatja a végleges mérnöki terveket és az építési engedély iránti kérelmet.
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
