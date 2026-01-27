Halálos vírus ütötte fel a fejét Indiában, denevérek terjesztik

Az indiai hatóságok megerősítettek két Nipah-vírusos megbetegedést egy indiai kórházban. A ritka, denevérek által terjesztett kórokozó esetei országos riadót, valamint helyi karantén- és megfigyelési intézkedéseket váltottak ki, írja a The Telegraph.

A két eset félelmeket keltett, hogy a betegség észrevétlenül terjedhet. Mindkettő a nyugat-bengáli Barasat városában található magán Narayana Multispeciality Hospital ápolóihoz köthető, amely mintegy 26 kilométerre fekszik Kolkatától.

Két ápoló fertőződött meg Nipah-vírussal egy magánkórházban, egyikük kritikus állapotban van

– mondta a The Telegraphnak Narayan Swaroop Nigam, Nyugat-Bengál egészségügyi és családjóléti főtitkára.

A két ápoló együtt dolgozott december 28. és 30. között. December 31. és január 2. között magas láz és légzési nehézségek jelentkeztek náluk, majd állapotuk romlása után január 4-én az intenzív osztályra kerültek.

Az első vizsgálatok arra utalnak, hogy mindkét ápoló – akik közül az egyik kómában van – egy súlyos légúti tünetekkel kezelt beteg ápolása során fertőződött meg, aki később meghalt, mielőtt a vizsgálatokat el lehetett volna végezni – közölték a kórház forrásai.

A fertőzés legvalószínűbb forrása egy korábban ugyanebben a kórházban kezelt beteg

– mondta egy egészségügyi tisztviselő, aki részt vesz Nyugat-Bengál Nipah-megfigyelési programjában.

A megbetegedések nyomán az egészségügyi hatóságok karantént, rendkívüli megfigyelést és kontaktkutatást rendeltek el az érintett térségben.

Eddig 180 embert teszteltek, és 20 magas kockázatú kontaktot helyeztek karanténba „Mindannyian tünetmentesek és negatív teszteredményt mutattak. A 21 napos karantén lejárta előtt ismét teszteljük őket” – mondta Nigam.

Indiában az elmúlt években időről időre előfordultak Nipah-járványok. A vírus természetes rezervoárja a denevér, és szennyezett élelmiszeren vagy fertőzött állatok testnedveivel való érintkezés útján terjedhet emberre. A vírus denevérekről sertésekre is átterjedhet, ami újabb fertőzési útvonalat nyit az emberek felé; emberről emberre pedig cseppfertőzéssel és nyállal terjed.

A vírus halálozási aránya elérheti a 75 százalékot.

A tünetek kezdetben lázzal, hányással és kimerültséggel jelentkeznek, majd légzőszervi problémák és agyi ödéma alakulhat ki. Neurológiai szövődmények, például agyvelőgyulladás (encephalitis) akár hónapokkal vagy évekkel a kezdeti fertőzés után is megjelenhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images