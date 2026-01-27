Itt az MNB kamatdöntése!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.

Utoljára 2024 szeptemberében, vagyis közel másfél éve változott a magyar alapkamat, azóta 6,5%-on tartja az irányadó rátát a Monetáris Tanács. Ebben kedden sem történt változás, a friss döntés megfelel az előzetes várakozásoknak.

Az elemzők egyre nagyobb része szerint

közel lehet már a kamatvágás időpontja, akár februárban megtörténhet.

Az üzenet hatására a merészebb véleményekben meg is jelent egy januári, vagyis mai kamatvágás lehetősége, ami azonban szertefoszlott. Decemberben ugyan 3,3%-ra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 3,8%-ra esett - ám az inflációs nyomás csökkenéséről árulkodó adatok mélyében aggasztóbb jelek is felbukkantak. Nem elsősorban az, hogy az inflációs adat jegybank a várakozása felett alakult, hanem az, hogy a piaci szolgáltatások körében meglepő átárazást tapasztalhattunk.

Tavaly decemberben a jegybank finomított korábbi kommunikációján, a kamat tartós fenntartása mellett hangsúlyozták, hogy mostantól ülésről ülésre hoznak döntést, amit a piac úgy értelmezett, hogy mostantól bármelyik pillanatban jöhet a lazítás.

Az elmúlt hetekben megjelent decemberi inflációs adat 3,3%-os áremelkedést mutatott, így már kényelmesen az MNB célsávjában (3 plusz-mínusz 1 százalék) tartózkodik. A várakozások szerint az év elején tovább csökkenhet az infláció, erről majd a február 12-én megjelenő januári statisztikából kaphatunk több információt.

Decemberben a szolgáltatások áremelkedése okozhatott kellemetlen meglepetést a jegybanknak, kérdés, hogy ezt a fejleményt hogyan értékeli a Monetáris Tanács. Többek között ez is kiderülhet a délután három órakor megjelenő közleményből, illetve Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójáról. A decemberi bejelentés után talán

a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti az MNB kommunikációját,

hiszen az közelebb vihet ahhoz, mikor és milyen feltételek mellett jöhet az első kamatvágás.

