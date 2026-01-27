Itt az MNB kamatdöntése!

Utoljára 2024 szeptemberében, vagyis közel másfél éve változott a magyar alapkamat, azóta 6,5%-on tartja az irányadó rátát a Monetáris Tanács. Ebben kedden sem történt változás, a friss döntés megfelel az előzetes várakozásoknak.
Az elemzők egyre nagyobb része szerint
közel lehet már a kamatvágás időpontja, akár februárban megtörténhet.
Az üzenet hatására a merészebb véleményekben meg is jelent egy januári, vagyis mai kamatvágás lehetősége, ami azonban szertefoszlott. Decemberben ugyan 3,3%-ra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 3,8%-ra esett - ám az inflációs nyomás csökkenéséről árulkodó adatok mélyében aggasztóbb jelek is felbukkantak. Nem elsősorban az, hogy az inflációs adat jegybank a várakozása felett alakult, hanem az, hogy a piaci szolgáltatások körében meglepő átárazást tapasztalhattunk.
Tavaly decemberben a jegybank finomított korábbi kommunikációján, a kamat tartós fenntartása mellett hangsúlyozták, hogy mostantól ülésről ülésre hoznak döntést, amit a piac úgy értelmezett, hogy mostantól bármelyik pillanatban jöhet a lazítás.
Az elmúlt hetekben megjelent decemberi inflációs adat 3,3%-os áremelkedést mutatott, így már kényelmesen az MNB célsávjában (3 plusz-mínusz 1 százalék) tartózkodik. A várakozások szerint az év elején tovább csökkenhet az infláció, erről majd a február 12-én megjelenő januári statisztikából kaphatunk több információt.
Decemberben a szolgáltatások áremelkedése okozhatott kellemetlen meglepetést a jegybanknak, kérdés, hogy ezt a fejleményt hogyan értékeli a Monetáris Tanács. Többek között ez is kiderülhet a délután három órakor megjelenő közleményből, illetve Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójáról. A decemberi bejelentés után talán
a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti az MNB kommunikációját,
hiszen az közelebb vihet ahhoz, mikor és milyen feltételek mellett jöhet az első kamatvágás.
Címlapkép forrása: Shutterstock
