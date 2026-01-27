  • Megjelenítés
Itt az MNB kamatdöntése!
Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.

Utoljára 2024 szeptemberében, vagyis közel másfél éve változott a magyar alapkamat, azóta 6,5%-on tartja az irányadó rátát a Monetáris Tanács. Ebben kedden sem történt változás, a friss döntés megfelel az előzetes várakozásoknak.

Az elemzők egyre nagyobb része szerint

közel lehet már a kamatvágás időpontja, akár februárban megtörténhet.

Az üzenet hatására a merészebb véleményekben meg is jelent egy januári, vagyis mai kamatvágás lehetősége, ami azonban szertefoszlott. Decemberben ugyan 3,3%-ra csökkent az infláció, a maginfláció pedig 3,8%-ra esett - ám az inflációs nyomás csökkenéséről árulkodó adatok mélyében aggasztóbb jelek is felbukkantak. Nem elsősorban az, hogy az inflációs adat jegybank a várakozása felett alakult, hanem az, hogy a piaci szolgáltatások körében meglepő átárazást tapasztalhattunk.

Még több Gazdaság

Brutális költségvetési hiány alakult ki Romániában

Drasztikus lépésre készül Európa legerősebb országa: általános megszorítást jelentettek be

Acemoglu: Az Egyesült Államok autoriter rezsimmé válhat

Tavaly decemberben a jegybank finomított korábbi kommunikációján, a kamat tartós fenntartása mellett hangsúlyozták, hogy mostantól ülésről ülésre hoznak döntést, amit a piac úgy értelmezett, hogy mostantól bármelyik pillanatban jöhet a lazítás.

Az elmúlt hetekben megjelent decemberi inflációs adat 3,3%-os áremelkedést mutatott, így már kényelmesen az MNB célsávjában (3 plusz-mínusz 1 százalék) tartózkodik. A várakozások szerint az év elején tovább csökkenhet az infláció, erről majd a február 12-én megjelenő januári statisztikából kaphatunk több információt.

Decemberben a szolgáltatások áremelkedése okozhatott kellemetlen meglepetést a jegybanknak, kérdés, hogy ezt a fejleményt hogyan értékeli a Monetáris Tanács. Többek között ez is kiderülhet a délután három órakor megjelenő közleményből, illetve Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatójáról. A decemberi bejelentés után talán

a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti az MNB kommunikációját,

hiszen az közelebb vihet ahhoz, mikor és milyen feltételek mellett jöhet az első kamatvágás.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Akkora vihar éri el Európát , hogy nevet is adtak neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility