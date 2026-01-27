Lélegzet-visszafojtva figyeljük, mit lép Trump a világgazdaság negyedét behúzó lépésre

Az Európai Unió és India megkötötték a világgazdaság negyedét érintő szabadkereskedelmi megállapodását kedden. A lépés egy közel két évtizeden át tartó tárgyalássorozat eredménye, amelynek az adott új lendületet 2025-ben, hogy Donald Trump amerikai elnök globális vámháborúba kezdett. Az EU–India megállapodás értelmében a felek fokozatosan nullára csökkentik a vámokat egymás importjának túlnyomó részén, néhány kulcsfontosságú termék és ágazat kivételével.

Trump egyelőre nem reagált nyilvánosan az EU–India-egyezményre, amelyet kedd hajnalban jelentettek be európai idő szerint.

A Fehér Ház azonban minden bizonnyal rossz szemmel nézi a megállapodást. Scott Bessent pénzügyminiszter már korábban bírálta az EU-t, amiért a kereskedelmi egyezményről tárgyalt Indiával.

„Az Egyesült Államok sokkal nagyobb áldozatokat hozott, mint az európaiak. Mi 25 százalékos vámot vetettünk ki Indiára az orosz olajvásárlások miatt. És mi történt a múlt héten? Az európaiak kereskedelmi megállapodást írtak alá Indiával” – mondta Bessent az ABC Newsnak.

Hardeep Szingh Puri indiai kőolaj- és földgázügyi miniszter a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az amerikai–indiai kapcsolat továbbra is pozitív marad, és szerinte hamarosan kereskedelmi megállapodás születhet a két ország között. "A kapcsolatrendszer nagyon erős. Igyekszem a pozitív oldalát nézni, nem vagyok jós, nem tudom, mikor születnek meg a kereskedelmi megállapodások – de mindenkinek nyugodtnak kellene maradnia" – fogalmazott.

Narendra Modi indiai miniszterelnök mérföldkőnek nevezte a szabadkereskedelmi megállapodást, amelyet ő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyaránt "minden megállapodások anyjának" titulált. Von der Leyen szerint az egyezmény lehetővé teszi a két fél stratégiai kapcsolatának további elmélyítését.

A Fehér Ház tavaly 15 százalékos vámot vetett ki az EU-importra – annak ellenére, hogy kereskedelmi megállapodást kötött a blokkal –, míg az indiai árukra 50 százalékos büntetővámot szabtak ki, részben az ország folyamatos orosz olajvásárlásai miatt.

Hoszuk Li-Makijama, az Európai Nemzetközi Politikai Gazdaságtan Központjának igazgatója szerint az EU–India kereskedelmi megállapodás az egyik legjobb egyezmény, amelyet a két fél reálisan megköthetett. Mindkét fél hagyományosan protekcionista módon védi gazdasága stratégiai ágazatait, például a mezőgazdaságot és az autóipart.

„Ezt a megállapodást meg tudták kötni, és pozitív hatása lesz, miközben az Egyesült Államok és Kína piacai zárva maradnak az új nyitások előtt. Ebből a szempontból ez valószínűleg az egyik legjobb megállapodás, amelyet jelenleg köthettek a felek” – mondta Li-Makijama.

Hozzátette, hogy Indiának és az EU-nak egyaránt erős oka volt a megállapodás megkötésére, annak ellenére, hogy az elkerülhetetlenül kiváltja Washington haragját. „Jelentős különbség azonban, hogy Indiának nem sikerült megállapodást kötnie az Egyesült Államokkal, miközben az uniós kereskedelmi miniszterek kezdenek hozzászokni ahhoz, hogy hetente új vámfenyegetés érkezik Washingtonból, és persze egyre vastagabb lesz a bőrük” – tette hozzá.

Európában kétségkívül óvatosságot vált ki az a gondolat, hogy az Egyesült Államokat éppen akkor bosszantják fel, amikor az ország elkötelezettsége európai szövetségesei iránt rendkívül törékenynek tűnik – különösen, ami a NATO katonai szövetség központi elvét, a kollektív védelmet illeti.

David McAllister, az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke összefoglalta, milyen egyensúlyozásra van szükség a saját gazdasági érdekek és a Washingtonnal fenntartott jó kapcsolatok között.

„Európának szuverénebbé kell válnia. Európának fel kell nőnie, és ez azt jelenti, hogy gazdaságilag versenyképesebbé kell válnunk. Sokkal többet kell tennünk a saját biztonságunkért és védelmünkért, ugyanakkor fenn akarjuk tartani a szoros transzatlanti kapcsolatot az Egyesült Államokkal – de ennek a kapcsolatnak a kölcsönös tiszteleten és bizalmon kell alapulnia” – mondta.

Donald Trump azért is nehéz helyzetben van, mert az amerikai dollár az euróval szemben is 2021 júniusa óta nem látott mélypontig gyengült.

Címlapkép forrása: Hivatalos fehér házi fotó, Daniel Torok