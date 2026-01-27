  • Megjelenítés
Meggyengül a polar vortex: rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok
Meggyengül a polar vortex: rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

A jelenlegi télre vonatkozó időjárás-előrejelzések szerint nagyon úgy fest, hogy az előttünk álló hónapban is a korábbiakban sokat tárgyalt poláris örvény (polar vortex) fogja alakítani az északi félteke időjárását - figyelmeztetnek a Weather on Maps meteorológusai legutóbbi Facebook-bejegyzésükben. Ugyan a jelenség Közép-Európára gyakorolt hatásai még jelenleg bizonytalanok, az előrejelzések szerint a következő napokban, egy kiterjedt ciklonrendszer rendkívüli mennyiségű, akár több száz milliliter csapadékot is hozhatnak az Ibériai-félszigeten.

Ahogy azt novemberben részletes elemzésünkben is bemutattuk, a poláris örvény (polar vortex) stabilitása, esetleges gyengülése változatos hatással bírhat az északi félteke időjárására, Európában, valamint különösképp az Egyesült Államokban.

A poláris, vagy sarki örvény egy nagy, ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog. Az örvény a földfelszíntől egészen a sztratoszféra felső határáig, több mint 50 kilométeres magasságig terjed. Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett, azonban mikor az örvény stabilitása meggyengül, vagy akár teljesen összeomlik, a hideg légtömegek déli irányba tolódhatnak, elérve az Egyesült Államokat, vagy akár Európát is.

A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység stb. képében

- írják a Weather on Maps meteorológusai a jelenlegi helyzetet jellemezve.

A fenti ábrán a szakemberek szerint normál körülmények között egy szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kéne látnunk, a jelenlegi előrejezések szerint azonban az örvény gyengülésével hullámzani kezd a mintázata.

A sarki örvény jelenlegi viselkedésének folyománya egy hatalmas, az Atlanti-óceán felett rostokoló ciklonrendszer, amelynek mozgása anticiklonéra emlékeztet. A légörvény déli peremén tartós és erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó alakul ki, amely a következő egy hét során az Ibériai-félszigetnek ütközve

rendkívüli mennyiségű csapadékkal áztatja majd a térséget: Portugáliában egyes körzetekben több száz mm esőre van kilátás!

A Weather on Maps szakemberei szerint a poláris örvény előrejelzett gyengülésének várhatóan Közép-Európára, is lesz hatása, azonban az prognózisok még nem elég magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen időjárási helyzet is fog előállni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

