Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Holnap nem kell árváltozásra számítani a kutakon, írja a holtankoljak.

Szerdán sem változnak a nagykereskedelmi árak a hazai benzinkutakon.

A következő átlagárakon tankolhatunk ma és várhatóan holnap is:

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
