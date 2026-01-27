Óriási átalakításba kezd az Auchan a francia piacon

A keddi bejelentés szerint a mintegy 300 szupermarketből álló franciaországi hálózatból – amelyből jelenleg körülbelül harminc már franchise-formában működik – az Auchan saját üzemeltetésű 266 egysége közül 164-et franchise-modellre állítanak át. A vállalat közleménye alapján 91 szupermarketet értékesítenek, ezek "földrajzi vagy gazdasági helyzetük miatt" kerülnek a Mousquetaires tulajdonába. Az érintett üzletek pontos listáját és helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az átalakítási tervet már ismertették a munkavállalói érdekképviseletekkel, a tranzakció lezárásához pedig szükség lesz a versenyhatóság jóváhagyására is.
A franchise-modellre átálló 164 üzlet számára az Auchan egy külön jogi entitást hoz létre. Ez a társaság továbbra is az Auchan tulajdonában marad,
ugyanakkor az Intermarché vagy a Netto márkanév alatt fog működni.
A kiskereskedelmi lánc szerint ez a struktúra azonnal kihasználhatja az Intermarché üzleti modelljének előnyeit, különösen a versenyképes árképzés terén. A teljes integráció várhatóan 2027 áprilisára fejeződik be.
Guillaume Darrasse, az Auchan Retail vezérigazgatója már novemberben ismertette az új működési modell fő elemeit. Elmondása szerint "a kereskedelmi forgalom és az ingatlanok az Auchan tulajdonában maradnak, az alkalmazottak az Auchan alkalmazottai maradnak, és az Intermarché márkanév alatt fogunk dolgozni, amely biztosítja számunkra az árukat, a kereskedelmi politikát és az üzletkoncepciót".
A tervek szerint mindössze 11 szupermarket marad közvetlenül az Auchan hálózatában,
ezek azonban más formában működnek majd tovább, részleteket azonban erről még nem közöltek.
Az átszervezés eredményeként az érintett szupermarketekben 6–8 százalékos árcsökkentés válhat lehetővé egy, az ügyet ismerő forrás szerint, miközben a vállalat tovább működteti mintegy száz hipermarketből álló hálózatát. A novemberi bejelentés erősen érintette a dolgozókat. René Carette, a CFDT Auchan központi szakszervezeti képviselője az AFP-nek nyilatkozva "sokkoló hatásról" beszélt. "Azt akarjuk, hogy az Auchan vállaljon kötelezettséget az összes munkahely és szociális vívmány megőrzésére" – hangsúlyozta Franck Martinaud, a Retail France FO szakszervezeti képviselője.
Thierry Cotillard, a Mousquetaires csoport vezetője kedvezően értékelte a megállapodást, amelyet "mindenki számára előnyösnek" nevezett. Hozzátette, hogy az ügylet "lehetővé teheti számunkra, hogy kiterjesszük befolyásunkat a francia piacon". Az Auchan szupermarketjeinek piaci részesedése jelenleg körülbelül 2 százalék, miközben a Mousquetaires csoport ambiciózus növekedési célokat tűzött ki: 2028-ra 20 százalékos piaci részesedést szeretnének elérni, a Kantar Worldpanel adatai szerinti jelenlegi 17,7 százalékkal szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
