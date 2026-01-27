Rossz hír érkezett az Egyesült Államokból
- Januárban az előző havihoz képest 9,7 ponttal, 84,5 pontra csökkent az amerikai fogyasztói hangulatindex (Consumer Confidence Index).
- Az elemzői konszenzusban jóval kedvezőbb adat, 90,9 pont szerepelt.
- A fogyasztói hangulatot indexértékben számszerűsítő felmérés 1985-ben indult. Az index 100 pontos értéke az 1985-ös helyzetet tükrözi.
- Az index összetevői közül az aktuális helyzet értékelése és a kilátások megítélése egyaránt jelentősen romlott az idei év első hónapjában.
- Az aktuális helyzet szubjektív megítélését számszerűsítő almutató az előző havihoz képest 9,9 ponttal, 113,7 pontra süllyedt.
A várakozások mutatószáma pedig - amely a fogyasztók jövedelmi, üzleti és munkaerőpiaci helyzetre vonatkozó rövid távú, hathavi kilátásain alapul - 9,5 ponttal, 65,1 pontra süllyedt, így már a 12. egymást követő hónapban állt 80 pont alatt.
A várakozások mutatószámának 80 pont alatti értéke hosszú távú tapasztalatok alapján recesszió közeledtét jelzi, az indikátor tavaly februárban esett 80 pont alá.
Az amerikai fogyasztói bizalmi mutató januárban meredeken csökkent, az aktuális helyzettel és a jövőbeni üzleti feltételekkel kapcsolatos aggodalmak is mélyültek. Az összesített index mind az öt összetevője romlott
- kommentálta az eredményeket Dana M. Peterson, a Conference Board vezető közgazdásza.
Januárban a fogyasztói bizalom minden korcsoportban csökkent, azonban a 35 év alatti fogyasztók bizalma még mindig erősebb, mint a 35 év felettieké, de minden jövedelmi csoportban csökkent a fogyasztói bizalom.
A Consumer Confidence Survey az aktuális üzleti kondíciók és a következő hónapok lehetőségeinek szubjektív fogyasztói megítélését méri fel. A havi rendszerességgel készített jelentés az alapvető fogyasztói hozzáállást, a vásárlási szándékokat, a nyaralási terveket, valamint az inflációval, a részvényárakkal és a kamatlábakkal kapcsolatos fogyasztói várakozásokat méri fel.
Az Egyesült Államokban a lakossági fogyasztás generálja a gazdasági teljesítmény több mint kétharmadát, ezért a közgazdászok nagy figyelmet fordítanak a fogyasztói magatartásra, amikor a tágabb gazdaságot mérik.
Megdöbbentő átrendeződés zajlik az autópiacon: a szemünk láttára omlik össze az egyik szegmens
Izgalmas átalakulást történik.
Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat
A munkaerő 15 százalékát érinti.
Megdöbbentő számok érkeztek: ezrek haltak meg a hónapok óta tartó tüntetéseken
Sok a kiskorú áldozat.
Hihetetlen fordulat a cseh gazdaságban: ez az iparág veheti át a vezető szerepet, már most rekordokat dönt
A minőségre eddig sem lehetett panasz.
A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről
Kiadta mai kamatdöntéséhez kapcsolódó indoklását az MNB.
Legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés: az orosz függőség után újabb csapdába sétálhat bele Európa
Drasztikus fordulat látszik a hozzáállásban.
Kiakadt az orosz milblogger: súlyos kritikával illette Oroszország legrettegettebb fegyverét
Komoly gondok húzódnak a háttérben.
Kiderült: ezért fújt visszavonulót Donald Trump
Visszavett az amerikai elnök.
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.