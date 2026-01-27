Rossz hír érkezett az Egyesült Államokból

Januárban 2014 májusa óta a legalacsonyabb szintre esett a Conference Board gazdaságkutató intézet Egyesült Államokra vonatkozó fogyasztói hangulatindexe.

Januárban az előző havihoz képest 9,7 ponttal, 84,5 pontra csökkent az amerikai fogyasztói hangulatindex (Consumer Confidence Index).

Az elemzői konszenzusban jóval kedvezőbb adat, 90,9 pont szerepelt.

A fogyasztói hangulatot indexértékben számszerűsítő felmérés 1985-ben indult. Az index 100 pontos értéke az 1985-ös helyzetet tükrözi.

Az index összetevői közül az aktuális helyzet értékelése és a kilátások megítélése egyaránt jelentősen romlott az idei év első hónapjában.

Az aktuális helyzet szubjektív megítélését számszerűsítő almutató az előző havihoz képest 9,9 ponttal, 113,7 pontra süllyedt.

A várakozások mutatószáma pedig - amely a fogyasztók jövedelmi, üzleti és munkaerőpiaci helyzetre vonatkozó rövid távú, hathavi kilátásain alapul - 9,5 ponttal, 65,1 pontra süllyedt, így már a 12. egymást követő hónapban állt 80 pont alatt.

A várakozások mutatószámának 80 pont alatti értéke hosszú távú tapasztalatok alapján recesszió közeledtét jelzi, az indikátor tavaly februárban esett 80 pont alá.

Az amerikai fogyasztói bizalmi mutató januárban meredeken csökkent, az aktuális helyzettel és a jövőbeni üzleti feltételekkel kapcsolatos aggodalmak is mélyültek. Az összesített index mind az öt összetevője romlott

- kommentálta az eredményeket Dana M. Peterson, a Conference Board vezető közgazdásza.

Januárban a fogyasztói bizalom minden korcsoportban csökkent, azonban a 35 év alatti fogyasztók bizalma még mindig erősebb, mint a 35 év felettieké, de minden jövedelmi csoportban csökkent a fogyasztói bizalom.

A Consumer Confidence Survey az aktuális üzleti kondíciók és a következő hónapok lehetőségeinek szubjektív fogyasztói megítélését méri fel. A havi rendszerességgel készített jelentés az alapvető fogyasztói hozzáállást, a vásárlási szándékokat, a nyaralási terveket, valamint az inflációval, a részvényárakkal és a kamatlábakkal kapcsolatos fogyasztói várakozásokat méri fel.

Az Egyesült Államokban a lakossági fogyasztás generálja a gazdasági teljesítmény több mint kétharmadát, ezért a közgazdászok nagy figyelmet fordítanak a fogyasztói magatartásra, amikor a tágabb gazdaságot mérik.