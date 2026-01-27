  • Megjelenítés
Gazdaság

Rossz hír érkezett az Egyesült Államokból

MTI
Januárban 2014 májusa óta a legalacsonyabb szintre esett a Conference Board gazdaságkutató intézet Egyesült Államokra vonatkozó fogyasztói hangulatindexe.
  • Januárban az előző havihoz képest 9,7 ponttal, 84,5 pontra csökkent az amerikai fogyasztói hangulatindex (Consumer Confidence Index).
  • Az elemzői konszenzusban jóval kedvezőbb adat, 90,9 pont szerepelt.
  • A fogyasztói hangulatot indexértékben számszerűsítő felmérés 1985-ben indult. Az index 100 pontos értéke az 1985-ös helyzetet tükrözi.
  • Az index összetevői közül az aktuális helyzet értékelése és a kilátások megítélése egyaránt jelentősen romlott az idei év első hónapjában.
  • Az aktuális helyzet szubjektív megítélését számszerűsítő almutató az előző havihoz képest 9,9 ponttal, 113,7 pontra süllyedt.

A várakozások mutatószáma pedig - amely a fogyasztók jövedelmi, üzleti és munkaerőpiaci helyzetre vonatkozó rövid távú, hathavi kilátásain alapul - 9,5 ponttal, 65,1 pontra süllyedt, így már a 12. egymást követő hónapban állt 80 pont alatt.

A várakozások mutatószámának 80 pont alatti értéke hosszú távú tapasztalatok alapján recesszió közeledtét jelzi, az indikátor tavaly februárban esett 80 pont alá.

Az amerikai fogyasztói bizalmi mutató januárban meredeken csökkent, az aktuális helyzettel és a jövőbeni üzleti feltételekkel kapcsolatos aggodalmak is mélyültek. Az összesített index mind az öt összetevője romlott

- kommentálta az eredményeket Dana M. Peterson, a Conference Board vezető közgazdásza.

Még több Gazdaság

Lélegzet-visszafojtva figyeljük, mit lép Trump a világgazdaság negyedét behúzó lépésre

Óriási átalakításba kezd az Auchan a francia piacon

Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat

Januárban a fogyasztói bizalom minden korcsoportban csökkent, azonban a 35 év alatti fogyasztók bizalma még mindig erősebb, mint a 35 év felettieké, de minden jövedelmi csoportban csökkent a fogyasztói bizalom.

A Consumer Confidence Survey az aktuális üzleti kondíciók és a következő hónapok lehetőségeinek szubjektív fogyasztói megítélését méri fel. A havi rendszerességgel készített jelentés az alapvető fogyasztói hozzáállást, a vásárlási szándékokat, a nyaralási terveket, valamint az inflációval, a részvényárakkal és a kamatlábakkal kapcsolatos fogyasztói várakozásokat méri fel.

Az Egyesült Államokban a lakossági fogyasztás generálja a gazdasági teljesítmény több mint kétharmadát, ezért a közgazdászok nagy figyelmet fordítanak a fogyasztói magatartásra, amikor a tágabb gazdaságot mérik.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz elitegységek fordultak vissza, Moszkva lépése meglepte a Nyugatot – Ukrajnai háborús híreink kedden
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility