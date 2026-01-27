Túlélheti-e a magyar agrárium a klímaválságot? Egy hónapra van a válasz - Planet Budapest 2026!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által harmadik alkalommal megvalósuló Planet Budapest 2026 egy olyan rendezvény, amely a fenntarthatóság témáját élményszerűen dolgozza fel, és a legújabb zöld megoldásokat közérthetően mutatja be. A több mint egy hónapig látogatható programsorozat része több szakmai konferencia, így a fenntartható gazdaság és az agrárium, valamint a tiszta energia és az energiaszektor is kiemelt figyelmet kapnak, elősegítve a magyar gazdaság zöld átállását és a klímasemlegességi célok elérését.

A Planet Expo és Konferencia február 25-i, agráriumról szóló első napja konkrét válaszokat keres arra, hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a változó éghajlati és gazdasági környezetben.

Délelőtt az uniós és a hazai finanszírozási lehetőségekről, az agrárium forrásszerzéséről, illetve a pénzügyi támogatással kezelhető fizikai klímakockázatokról (pl. aszály, villámárvizek) szól. A konferencia kiemelten foglalkozik a fenntartható mezőgazdaság és az élelmiszeripar legújabb trendjeivel: a regeneratív gazdálkodás legjobb példáit, az innovatív inputanyagokat (pl.: vetőmagok, növényvédő szerek) is körbejárják a meghívott szakértők. A termeléstől az értékláncon át, egészen az élelmiszerek feldolgozásáig és a hulladékkezelésig sorra vesszük a fenntartható lehetőségeket, valamint az előttünk álló akadályoka

A rendezvényt Áder János, volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitja meg.

Áder János Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, volt köztársasági elnök, kuratóriumi elnök 1959. május 9-én született Csornán. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1983-ban. 1990-2012 között tagja a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek.

A rendezvényen többek között olyan előadókkal találkozhatnak a résztvevők, mint Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője, Hadászi László, a KITE főigazgatója, Hollósi Dávid, a Magyar Bankszövetség agrár munkabizottságának elnöke, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója, vagy Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.

A Planet Expo és Konferencia ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött rendezvény. A konferencia széles szakmai közönségnek szól: innovatív és zöld vállalatok döntéshozóitól a mezőgazdasági őstermelőkön át az élelmiszeripari vállalatokig. Regisztráljon még ma, és legyen részese ennek a fontos szakmai párbeszédnek, amely a magyar agrárium fenntartható jövőjének alakításáról szól!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images