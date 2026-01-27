  • Megjelenítés
Újabb kórházban rendeltek el látogatási tilalmat

MTI
Részleges látogatási tilalmat rendeltek el az egyre több légúti megbetegedés miatt a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban keddtől - olvasható az intézmény honlapján.

A közlemény szerint a tilalom a szülészeti-nőgyógyászati, kora-újszülött-, továbbá a csecsemő- és a gyermekosztályokat érinti.

Az intézmény többi osztályán látogatási korlátozás lép életbe, vagyis minden betegnél naponta egy látogató lehet, és legfeljebb félórát maradhat. Emellett kötelező az orrot és szájat elfedő maszk viselése a kórház teljes területén.

