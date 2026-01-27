Varga Mihály: gondolkodunk azon, hogy növeljük az aranytartalékot

Ülésről ülésre hozunk döntéseket és közben elemezzük azokat a folyamatokat, melyek a döntéseinket meghatározhatják. A decemberi 3,3%-os infláció magasabban alakult a jegybank előrejelzéseinél, elsősorban a feldolgozott élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áremelkedése miatt.

Jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez a folyamat mennyire lesz tartós, tényadatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket

- emeli ki Varga.