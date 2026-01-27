  • Megjelenítés
Varga Mihály: gondolkodunk azon, hogy növeljük az aranytartalékot
Varga Mihály: gondolkodunk azon, hogy növeljük az aranytartalékot

Jelenleg nincs a Monetáris Tanács asztalén erre vonatkozó javaslat, de gondolkodunk azon, hogy esetleg növeljük az aranytartalékot. Én személy szerint nem tartanám ördögtől való ötletnek ezt - mondta az MNB keddi kamatdöntését követően Varga Mihály. A jegybank elnöke kiemelte, hogy az inflációs kilátások szempontjából meghatározók lesznek az év eleji vállalati átárazások, melyekről legkorábban a februárban megjelenő januári inflációs adatból kaphatunk képet.
Nem tudják, mennyire lesz tartós a decemberben látott trend

Ülésről ülésre hozunk döntéseket és közben elemezzük azokat a folyamatokat, melyek a döntéseinket meghatározhatják. A decemberi 3,3%-os infláció magasabban alakult a jegybank előrejelzéseinél, elsősorban a feldolgozott élelmiszerek, az iparcikkek és a szolgáltatások áremelkedése miatt.

Jelenleg nem tudjuk eldönteni, hogy ez a folyamat mennyire lesz tartós, tényadatok alapján hozzuk meg a szükséges döntéseket

- emeli ki Varga.

Szóba kerülhet az aranytartalék emelése

Mi a jegybank szempontja alapján hozzuk meg a döntéseket, a Monetáris Tanács az árstabilitás fenntartása érdekében cselekszik - mondja az elnök. Kérdésre válaszolva hozzáteszi, hogy jelenleg 110 tonna aranytartalékkal rendelkeznek,

jelenleg nincs olyan javaslat, hogy ezt növelnék, de gondolkodnak ezen.

Személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük - tette hozzá.

A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről

A jegybank folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről - így kommentálta a jegybank a mai kamatdöntését az indoklásában. Az előremutató információkat illetően az MNB szó szerint megismételte a decemberi üzeneteit, ez azt jelenti, hogy a következő hónap(ok)ban kedvező inflációs adat(ok) esetén jöhet a monetáris lazítás.

A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről
Nem változott az iránymutatás

A Tanács nem változtatott az előretekintő iránymutatásán, továbbra is körültekintően, adatvezérelten, ülésről ülésre döntünk a kamatról - emelte ki Varga Mihály.

Óvatosságra van szükség

A lakossági inflációs várakozások nem változtak érdemben, továbbra is meghaladják azt a szintet, ami az árstabilitáshoz szükséges lenne.

Összességében továbbra is óvatosságra van szükség, a lakosság várakozásainak alakulása meghatározó a középtávú inflációs kilátásokat illetően

- mondja Varga Mihály.

Az infláció és a várakozások mérséklésében kulcsfontosságú a devizapiac stabilitása, a forint erősödése egyre inkább megjelenik a beszerzési árakban, az MNB abban bízik, hogy hamarosan a fogyasztói árakba is begyűrűzik.

Vannak jó hírek az inflációban

Az infláció decemberben 3,3%-ra csökkent, míg 2025-ben az éves átlagos áremelkedés 4,4% volt. Jó hír, hogy a maginfláció 3,8%-ra csökkent,

a Monetáris Tanács is pozitívumként értékelte, hogy a második hónapban zsinórban a toleranciasávban volt az infláció. Így jó esély van arra, hogy az év elején a 3%-os cél alá süllyed az áremelkedési ütem.

Az év eleji átárazásokról az első információkat a februárban megjelenő januári adatból kapjuk majd - teszi hozzá Varga.

Decemberben a piaci szolgáltatások továbbra is magas inflációját elsősorban a telekommunikációs szolgáltatások és a turizmus okozták - mutat rá az elnök.

Maradt a kettősség a gazdaságban

A hazai gazdasági növekedés szerkezetében fennmaradt a kettősség, a kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott, miközben az ipar teljesítménye továbbra is visszafogott, illetve az építőipari termelés is csökkent - vázolja fel a képet az MNB elnöke.

Fontos lesz az év eleji átárazás

A Tanács kiemelten figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazásokat, melyek meghatározók lesznek az inflációs kilátásokat tekintve - mondja az elnök. Hozzáteszi, hogy meglátásuk szerint továbbra is stabil és türelmes hozzáállásra van szükség.

Az év eleje óta ismét a nemzetközi fejlemények kerültek a figyelem középpontjába, ezeket a folyamatokat a jegybank fokozottan figyelemmel követi - mondja Varga.

Egyhangú döntés

A Monetáris Tanács megállapította, hogy továbbra is stabilitás orientált monetáris politikai megközelítés szükséges, ezért a kamat tartásáról döntöttünk.

A döntés egyhangú volt, nem volt más javaslat

- emeli ki Varga Mihály

Döntött a jegybank, perceken belül megszólal Varga Mihály

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.

Ennek a kommunikációnak lehet a része a délután három órakor kezdődő sajtótájékoztató, melyen Varga Mihály ismerteti a döntés hátterét, illetve az ezzel egyidőben megjelenő jegybanki közlemény.

Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép forrása: Portfolio

