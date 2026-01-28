A szemünk láttára rohad szét a világ legnagyobb gazdasága, már készülni kell a piacok kilengésére

Az Egyesült Államok gyorsan növekvő adóssága ma még nem válság, hanem kockázat – de olyan kockázat, amelynek árazása már zajlik a piacokon. A befektetők egyre érzékenyebbek arra, mi történik, ha a világ legfontosabb kötvénypiacán meginog a bizalom, és hogyan reagálnak erre a kamatok, a dollár, a részvények és a globális likviditás. A kérdés nem az, hogy lesz-e zavar, hanem az, hogy a piacok milyen forgatókönyvre készülnek fel előbb – és ki érti meg időben, mit jelent ez az eszközárak számára.

Az Egyesült Államok szövetségi államadóssága 2026 elején elérte a GDP 125 százalékát, miközben a költségvetési hiány tartósan a gazdasági teljesítmény 6 százaléka körül alakul, az éves kamatkiadások pedig meghaladják az 1000 milliárd dollárt (a GDP majdnem 5 százalékát). Ez utóbbi összeg már nagyobb, mint a teljes amerikai védelmi költségvetés, és nagyságrendileg megegyezik a Medicare-program éves kiadásaival. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint a kamatteher a szövetségi bevételek arányában néhány év alatt megduplázódott, és a jelenlegi pálya mellett évtizedeken belül a költségvetés egyik legnagyobb, legmerevebb tételévé válik.

A számok mögött nem pusztán fiskális egyensúlytalanság, hanem rendszerszintű kockázat húzódik meg. Az amerikai állampapír-piac a globális pénzügyi rendszer alapköve, a dollár a világ tartalékvalutája, a hozamgörbe pedig referenciapont minden más eszköz árazásához. Ha a befektetők a növekvő adósság, a gyorsan emelkedő kamatterhek és a politikai döntésképtelenség miatt megkérdőjelezik az Egyesült Államok fiskális pályájának fenntarthatóságát, annak következményei nem csupán Washingtonban, hanem a világ minden pénzügyi központjában érezhetők lennének.

Ha az amerikai államadósságba vetett bizalom egyszer meginog, a globális pénzügyi rendszer legbiztonságosabbnak hitt tartópillére kezdhet el repedezni – és ezt a folyamatot a számok már most előre jelzik.