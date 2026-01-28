A szemünk láttára rohad szét a világ legnagyobb gazdasága, már készülni kell a piacok kilengésére

Az Egyesült Államok szövetségi államadóssága 2026 elején elérte a GDP 125 százalékát, miközben a költségvetési hiány tartósan a gazdasági teljesítmény 6 százaléka körül alakul, az éves kamatkiadások pedig meghaladják az 1000 milliárd dollárt (a GDP majdnem 5 százalékát). Ez utóbbi összeg már nagyobb, mint a teljes amerikai védelmi költségvetés, és nagyságrendileg megegyezik a Medicare-program éves kiadásaival. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint a kamatteher a szövetségi bevételek arányában néhány év alatt megduplázódott, és a jelenlegi pálya mellett évtizedeken belül a költségvetés egyik legnagyobb, legmerevebb tételévé válik.
A számok mögött nem pusztán fiskális egyensúlytalanság, hanem rendszerszintű kockázat húzódik meg. Az amerikai állampapír-piac a globális pénzügyi rendszer alapköve, a dollár a világ tartalékvalutája, a hozamgörbe pedig referenciapont minden más eszköz árazásához. Ha a befektetők a növekvő adósság, a gyorsan emelkedő kamatterhek és a politikai döntésképtelenség miatt megkérdőjelezik az Egyesült Államok fiskális pályájának fenntarthatóságát, annak következményei nem csupán Washingtonban, hanem a világ minden pénzügyi központjában érezhetők lennének.
Ha az amerikai államadósságba vetett bizalom egyszer meginog, a globális pénzügyi rendszer legbiztonságosabbnak hitt tartópillére kezdhet el repedezni – és ezt a folyamatot a számok már most előre jelzik.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi történik, ha a világ legbiztonságosabbnak hitt kötvénypiacán meginog a bizalom?
- Milyen láncreakció fenyeget a kamatoktól a bankrendszeren át a részvénypiacokig?
- Hogyan válhat egy fiskális probléma pillanatok alatt globális piaci sokkká?
- Melyik forgatókönyvtől tarthatnak valójában a befektetők?
- Honnan lehet majd először látni, hogy a piac már nem csak elméleti kockázatként kezeli mindezt?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés