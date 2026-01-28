  • Megjelenítés
Beismerte az EKB vezetője: olyan veszély fenyeget, ami az egész kontinens gazdaságát megrengetheti
Beismerte az EKB vezetője: olyan veszély fenyeget, ami az egész kontinens gazdaságát megrengetheti

Portfolio
A globális gazdasági és geopolitikai turbulencia könnyen visszavetheti az euróövezet fellendülését – figyelmeztetett Piero Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja a spanyol El Paísnak adott interjúban.

Piero Cipollone, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatóságának tagja a spanyol El Paísnak adott interjúban arra figyelmeztetett, hogy a világgazdaságban tapasztalható turbulencia érezhetően hatással lehet az euróövezetre – foglalja össze a Bloomberg.

A bizonytalanság növekedhet, ami befolyásolhatja a fellendülés stabilitását, mivel kockázatot jelent a beruházásokra nézve

– mondta a jegybankár. Szerint ez különösen a növekedésre lehet hatással, és „nyilvánvalóan az inflációt is érintené. Ha ez a bizonytalanság elhúzódik, annak hatása lesz a reálgazdaságra is."

Az EKB legutóbb júniusban csökkentette az irányadó kamatot. Mivel az infláció jelenleg a 2 százalékos cél közelében alakul, a befektetők és a legtöbb közgazdász arra számít, hogy a jegybank 2026-ig változatlanul tartja a jelenlegi kamatszintet.

„Kétségkívül jó helyzetben vagyunk” – hangsúlyozta Cipollone. „Nem számítok jelentős változásokra, hacsak nem következik be valamilyen drámai fordulat” – tette hozzá.

A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint az euróövezeti gazdaság idén 1,2 százalékkal bővülhet.

Cipollone szerint a GDP ellenállónak bizonyult, és nem kizárt, hogy a tényleges teljesítmény felülmúlja a várakozásokat. Kiemelte, hogy a legutóbbi felülvizsgálatban a beruházások alakulása számít a legfontosabb pozitív fejleménynek. Ez ugyanis nemcsak keresleti, hanem kínálati oldali tényező is: a termelőkapacitás bővülését jelenti, amely gyorsabb növekedést tesz lehetővé az árstabilitás veszélyeztetése nélkül.

A digitális euró projektért felelős Cipollone az európai fizetési rendszer stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta: „a geopolitikai feszültségek és az, hogy ma már szinte minden eszközt fegyverként használnak, növelik a kockázatokat. Ez megerősíti egy olyan európai fizetési rendszer szükségességét, amely európai technológiára és infrastruktúrára épül – vagyis teljes mértékben a saját ellenőrzésünk alatt áll.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

